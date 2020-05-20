Много тяжелых больных COVID-19 в Москве, заявил Собянин

Он назвал число заражений коронавирусом в столице высоким: Волну апрельскую в начале мая сегодня мы видим уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации.

Мэр столицы отметил, что в столичных клиниках по-прежнему много тяжелобольных

Число заражений коронавирусом и количество тяжелобольных в Москве все еще остается высоким, заявил в мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума совета по борьбе с распространением инфекции.

«Накапливающийся объем [госпитализированных] создает большую нагрузку на здравоохранение, а с другой стороны, генерирует высокую смертность: мы видим, в мае она была значительно больше, чем в апреле <…>, — сказал градоначальник. — Волну апрельскую в начале мая сегодня мы видим уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации». Он отметил, что при планировании будущих шагов власти должны понимать, что страна находится все равно на высокой стадии заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Москве число случаев заражения на 20 мая составило 152 276, за сутки выявлено 2 699 новых, что почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период — 5 440 человек.