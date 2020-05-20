Не состоится официального открытия пляжей в Бердске

При этом во избежание несчастных случаев территории пляжей будут контролировать матросы-спасатели.
При этом во избежание несчастных случаев территории пляжей будут контролировать матросы-спасатели.
Решение о том, что городские пляжи в этом году не будут официально функционировать, было принято на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась на минувшей неделе. Связано это с эпидемиологической ситуацией в стране. Несмотря на это, установившаяся на территории Новосибирской области аномально жаркая погода позволила людям выйти на отдых на водоёмы.
С начала мая, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, на водоёмах региона погибли семь человек, двое из которых дети. Три человека утонули на рыбалке, находясь на маломерном судне без спасательных жилетов, два человека пострадали при купании, два ребенка 9 и 10 лет были оставлены у воды без присмотра взрослых.
На территории Бердска ранее в летнее время официально открывались пять пляжей. В этом году пока принято решение о том, что они работать не будут. Однако на начало июня запланировано обучение матросов-спасателей, которые будут контролировать ситуацию в тех местах, где привыкли купаться отдыхающие.