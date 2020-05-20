Смягчать ограничение по короновирусу могут 17 регионов. Но в 13-ти остается пугающая обстановка

За минувшие сутки в России из больниц выписали более 9000 человек — этот показатель впервые с начала эпидемии превысил число новых случаев.

Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений

17 регионов могут приступить к смягчению ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны, но это данные на сегодняшний день», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в целом в России наблюдается снижение темпов прироста новых случаев заболевания, хотя цифры пока остаются большими.

«Существенное снижение демонстрирует Москва, но некоторый рост мы еще видим в других субъектах России, поскольку они были вовлечены в эпидпроцесс с опозданием порядка на две недели», — добавила Голикова.

В 13 регионах, по ее словам, число инфицированных превышает среднероссийский показатель, который на сегодня составляет 210,2 на 100 тысяч населения. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве, Московской и Мурманской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

Всего в России число случаев заражения коронавирусом выросло до более чем 308 тысяч, 2972 человека скончались, свыше 85 тысяч вылечились. При этом за минувшие сутки из больниц выписали более 9000 человек — этот показатель впервые с начала эпидемии превысил число новых случаев.