Одобрил закон о госгарантиях для пострадавших в коронавирус предприятий Совфед

Также Совет Федерации поддержал закон о возможности получить полис ОСАГО без техосмотра, поправки, направленные на совершенствование избирательного законодательства и ряд других.

Совет Федерации поддержал ряд законов

Совет Федерации поддержал поправки о том, что доход от экономии на процентах во время льготного периода кредитных каникул освобождается от НДФЛ, закон о возможности получить полис ОСАГО без техосмотра, поправки, направленные на совершенствование избирательного законодательства и ряд других. Об этом сообщается сегодня, 20 мая, на сайте Госдумы.

Доход от экономии на процентах во время кредитных каникул освобождается от НДФЛ

Закон инициировали Председатель ГД Вячеслав Володин, его Первый заместитель Александр Жуков, Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и член СФ Николай Журавлев. Экономия на процентах при предоставлении гражданам всех типов кредитных каникул, прописанных в законах РФ, не должна признаваться материальной выгодой и облагаться налогом.

Госгарантии для пострадавших от последствий коронавируса предприятий

Поддержан закон, по которому Правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости внесения специальных изменений в Закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Ранее принятыми поправками Правительство уже наделено правом предоставлять госгарантии с превышением предусмотренных законом о бюджете на 2020 год показателей программ.

Также вводится новый вид госгарантий – в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов). Такой механизм ориентирован на оказание массовой поддержки, поскольку, в отличие от существующего, он не предусматривает вовлечения ряда федеральных органов исполнительной власти и самого Правительства для отбора предприятий, принятия индивидуальных решений о предоставлении гарантий и оформления каждой гарантии.

ОСАГО без техосмотра

По закону в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра. При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены ограничений, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра. Правительство РФ вправе продлить указанные сроки, но не более чем на 90 дней.

Заочное проведение собраний в многоквартирных домах

Закон предусматривает введение единой процедуры проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах, которая объединяет все формы проведения собраний (очную, очно-заочную, заочную, ГИС ЖКХ).

Также закон определяет порядок и сроки проведения годового собрания собственников ТСЖ и ЖКХ, которое должно пройти до конца этого года. Ранее было установлено, что оно должно состояться до конца июня. Кроме того, закон вносит поправку о порядке управления многоквартирными домами, которые строятся в рамках реновации в Москве.

Совершенствование избирательного законодательства

В соответствии с законом вводится запрет баллотироваться на любые выборные должности для кандидатов, ранее осужденных за ряд преступлений средней тяжести. Речь, в частности, идет о вовлечении несовершеннолетних в преступления и склонении их к самоубийству, похищении человека, воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов и итогов голосования, незаконных действиях с избирательными бюллетенями, публичных призывах к экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности РФ, а также к развязыванию агрессивной войны, реабилитации нацизма, возбуждении ненависти и вражды, применении насилия в отношении представителя власти, мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконном привлечении денежных средств граждан — участников долевого строительства, публичном оправдании терроризма, неоднократных нарушениях порядка организации и проведения митингов, уничтожении воинских захоронений, незаконной добыче и обороте особо ценных животных и биоресурсов.

Совершенствование процедуры удаленного голосования

При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта Федерации, местного референдума в случаях и порядке, установленных ЦИК, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования. Поправки вносятся в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».