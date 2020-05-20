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Запретить вход покупателям без масок магазины имеют право в пандемию COVID-19, разъяснил Роспотребнадзор

19:52 20.05.2020 Фото: pexels.com
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Если в регионе, как в Новосибирской области и Бердске, действует масочный режим, отказ клиентам без средств защиты в покупках не может рассматриваться как нарушение прав потребителей.

Запретить вход покупателям без масок магазины имеют право в пандемию COVID 19, разъяснил Роспотребнадзор
Медицинские маски обязательны для ношения в общественных местах Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Запретить вход покупателям без масок магазины имеют право в пандемию COVID 19, разъяснил Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор разъясняет правовые аспекты отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования.

В связи с поступающими в Роспотребнадзор запросами торговых организаций относительно правомерности/неправомерности отказа в обслуживании гражданам, посещающим торговые предприятия без масок в условиях их обязательного использования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на нижеследующее.

В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое практическое значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в числе которых и такая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа.

Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, исходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и т.п.).

Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.

Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями-участниками отношений, регулируемых нормами законодательства о защите прав потребителей, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая торговые объекты, как элемента введенных в установленном порядке правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области и в Бердске официально введен масочный режим. появляться в общественных местах, в том числе в магазинах и транспорте, без масок запрещено.

справка

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ) органы государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения могут на основании подпункта «ф» пункта 1 статьи 11 Закона № 68-ФЗ во исполнение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Закона № 68-ФЗ, предусматривать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

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От редакции

Вы носите маску?

Аноним, 20 мая 2020 20:14
нет
Аноним, 20 мая 2020 20:49
Масочный бизнес лоббирует интересы как обычно через административный ресурс госструктуры. В данном случае Роспотребнадзора. Из принципа ни одной маски у этих барыг не купим. Надо в маске? Будем в маске. Параметры, форма, качество состав не регламентируется

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