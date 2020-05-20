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Выплачивать по 800 рублей на маски малоимущим и пенсионерам начали в Петербурге

20:05 20.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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1,8 млн жителей северной столицы получат деньги. Из резервного фонда города уже выделено 1,467 млрд рублей для реализации данной меры поддержки.

Выплачивать по 800 рублей на маски малоимущим и пенсионерам начали в Петербурге
Смольный начал выплачивать по 800 рублей пенсионерам и малообеспеченным на маски

Почти 2 млн жителей Петербурга получат от города выплаты для покупки средств индивидуальной защиты. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба комитета по социальной политике.

Со среды КГУ «Городской информационно-расчетный центр» (находится в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга) начал перечислять на счета 1,8 млн граждан по 800 руб.

Выплата предназначена петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях.

Распоряжением губернатора Петербурга из резервного фонда уже выделено 1,467 млрд рублей для реализации данной меры поддержки.

Поступление средств на счета ожидается до конца недели.

С 12 мая жители Санкт-Петербурга обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

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