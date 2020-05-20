Маршрутка №14, ехавшая объездным маршрутом, попала в ДТП в Бердске

Её бок протаранил отъезжавший от магазина «Магнит» универсал KIA Rio.
Её бок протаранил отъезжавший от магазина «Магнит» универсал KIA Rio.
По словам аварийного комиссара Евгения Ненашева, авария с маршруткой обошлась без пострадавших. Она случилась в разгар вечернего часа пик у перекрёстка улиц Лунная и Красная Сибирь.
Маршрутка №14 ехала вдоль по Лунной и подъезжала к перекрёстку в соответствии с недавно выстроенным объездным маршрутом. То есть со стороны Боровой, а не с привычной стороны — от «Семи ветров». Там, как известно, движение по Лунной блокировано разрытым из-за серьёзной коммунальной аварии котлованом.
Что касается второго участника произошедшего ДТП, то, как сказал аварком, KIA Rio выезжал на Лунную из внутридомового проезда от магазина «Магнит».
То ли из-за поспешности «пилота» легковушки занять второй, дальний от края дороги, ряд, то ли просто по невнимательности водитель универсала врезается в бочину маршрутки.
Поскольку ДТП обошлось без пострадавших, участники вызвали на место аварийного комиссара, а пассажирам маршрутного такси пришлось продолжить путь до ближайшей остановки «ДК Родина» пешим образом.
И ещё. Просим читателей нашего сайта не удивляться. Возможно, для кого-нибудь станет открытием, но несмотря на режим самоизоляции, который в регионе ещё не отменён, временные явления, именуемые «часом пик» — это когда машин на дорогах скапливается большое количество, актуальности в Бердске пока не теряют. Немалую толику в образовании пробок на объездных проездах в Микрорайоне добавляет вот уже неделю аварийный «перекоп» на «Семи ветрах».
В столь сложной дорожной ситуации в Бердске, ГИБДД региона призывает водителей, коль уж вы выбрались на дорогу в разгар плохой эпидемиологической остановки, будьте предельно внимательными и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.