Задушила 9-месячного сына. На могла видеть его мучения мать из Подмосковья

По словам знакомых женщины, в последнее время с ней происходили странные вещи. Маленький Артём часто болел и это выводило Татьяну из себя. После убийства мать пропала на трое суток.

Мать зверски убила своего маленького сына

Жительница Подмосковья рассказала, зачем убила 9-месячного сына

Следователи допросили женщину, которая задушила своего девятимесячного ребенка. О своем поступке она рассказала сама в письме, которое нашли рядом с телом малыша в квартире, которую мать арендовала на сутки.

Татьяна Филатова в письменной форме обратилась к родственникам и отцу мальчика, объясняя преступление тем, что не могла смотреть, как сын мучается пищевым расстройством. Однако медики уверяют, что заболевание это не тяжелое и жизни не угрожало. После убийства 23-летняя Филатова пропала, ее нашли через трое суток.

По словам знакомых женщины, в последнее время с ней происходили странные вещи. Маленький Артём часто болел и это выводило Татьяну из себя.

Надежда, подруга Татьяны Филатовой: «Она мне звонила последнее время и говорила, что она очень устала и не знает, что делать. Все спрашивала про первый прикорм, как ты даешь, сколько надо в граммах. У нее вот это все каша, каша в голове была».

На допросе женщина дала признательные показания и раскаялась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.