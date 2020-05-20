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Наказали медсестру за работу в купальнике и прозрачном халате с коронавирусными больными в Туле. А сенатор заступился

21:27 20.05.2020 Фото: Инстаграм
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Сама она объяснила свои действия тем, что в костюме очень жарко и душно. Как известно, медики, работающие в «красной зоне», вынуждены весь день находиться в защитной одежде. В соцсетях поведение медика многие одобряют.

Наказали медсестру за работу в купальнике и прозрачном халате с коронавирусными больными в Туле. А сенатор заступился
Медик из Тулы стала «звездой», надев из-за жары защитный костюм на купальник

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм. Случай вызвал бурные дискуссии — региональный минздрав даже вынужден был отреагировать на множественные комментарии в соцсетях, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

За несоблюдение требований к медицинской одежде к медсестре «применено дисциплинарное взыскание», сообщили «РГ» в пресс-службе минздрава Тульской области. Девушке сделали замечание за нарушение этих требований.
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Сама она объяснила свои действия тем, что в костюме очень жарко и душно. Как известно, медики, работающие в «красной зоне», вынуждены весь день находиться в защитной одежде. Девушка нашла вроде бы выход, уверенная, что костюм не столь прозрачен. К тому же она была не в нижнем белье, а в купальнике. К слову, у пользователей соцсетей это вызвало в подавляющем большинстве случаев положительную реакцию.

Тем не менее, досталось не только находчивой девушке — с персоналом госпиталя провели беседу и разъяснили необходимость строго соблюдать «санитарный дресс-код». За работой сотрудников, отвечающих за порядок использования спецодежды и средств индивидуальной защиты, усилен контроль.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онишенко назвал поступок медика неэтичным.
А сенатор Владимир Круглый заступился за тульскую медсестру, надевшую бикини под костюм. Круглый отметил, что медсестра поступила неэтично, а также нарушила правила безопасности.
«Но в то же время, ну, надела и надела, ну сделали ей замечание, но устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит», — сказал он.

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От редакции

Мальчики быстрее поправятся?

Аноним, 20 мая 2020 21:59
Онищенко - он в каждой бочке теперь затычка?
Куда не плюнь, в него попадешь.
Бывший главный санитарный врач сейчас вообще чем занимается? Нарабатывает себе рейтинг для получения какой-нибудь медальки к 70-летию?
Аноним, 20 мая 2020 22:46
Импотенты против Молодец сестричка! уверен что нормальным пациентам такой костюм поможет скорее выздороветь Этого старого Онищенко самого бы одеть в такой костюм и заставить в нем работать 10-12 часов Он и во время работы Гл сан врачем часто чудил не обращайте внимание Больной старый человек, что с него возьмешь
Raven, 20 мая 2020 23:12
Мне нравится. А уж дедушка на заднем плане вообще взгляд отвести не может
Александр, 20 мая 2020 23:17
Если бы не она, я бы не выжил...

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