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От голода не умирают: Перебоев с продовольствием из-за коронавируса в России нет, доложили Путину

21:40 20.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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При выявлении фактов необоснованного завышения цен обращаются в ФАС и Генпрокуратуру. Однако в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут. Поэтому допускают определенные корректировки цен.

От голода не умирают: Перебоев с продовольствием из за коронавируса в России нет, доложили Путину
Доложил президенту министр Патрушев

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сегодня, 20 мая. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил президенту о ситуации в отрасли.

Дословно

-Ключевым ориентиром для нас была и остается стабильность внутреннего рынка, поэтому нами предприняты меры, способствующие бесперебойной работе сельского хозяйства, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также рыбохозяйственного комплекса.

Для постоянного мониторинга за функционированием отрасли в Минсельхозе был создан оперативный штаб. С коллегами в субъектах и всеми заинтересованными мы регулярно обсуждаем текущее положение дел и решаем актуальные вопросы.

Для сохранения ритмичной работы АПК в условиях распространения новой коронавирусной инфекции была усилена профилактика на предприятиях. В том числе совместно с Роспотребнадзором созданы рекомендации непосредственно для нашей отрасли. В регионы и организации направлены рекомендации Минсельхоза об обязательном создании кадровых резервов на предприятиях АПК.

Отдельно скажу о ситуации на рынке труда в агропромышленном комплексе. В рамках введения ограничительных мер некоторые предприятия сталкивались с проблемой обеспеченности кадрами. Сегодня мы, во-первых, решаем данный вопрос за счет приглашения сотрудников из отраслей, временно приостановивших свою деятельность, в частности из сферы общественного питания, во-вторых, привлекаем студентов аграрных вузов. Потребность организаций в учащихся составляет порядка 4,5 тысячи человек, при этом более 9 тысяч молодых людей добровольно изъявили желание поработать в отрасли. Студенты либо проходят практику, либо предприятия их официально трудоустраивают. Разумеется, организации обеспечивают ребят средствами индивидуальной защиты и соблюдают необходимые условия труда и отдыха.

Также в рамках штаба Минсельхоза отмечается, что перебоев с поставками продовольствия ни в одном субъекте нет. При выявлении фактов необоснованного завышения цен и мы, и руководство субъектов обращаемся в ФАС и Генпрокуратуру. Однако следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут. Поэтому мы допускаем определенные корректировки цен.

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От редакции

Продукты подорожали?

Аноним, 20 мая 2020 22:05
Из администрации:
"Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!"
Из народа:
"Вот не стану есть икру,
Как обычно, по ведру,
И на почве истощенья
Захвораю и помру!"

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