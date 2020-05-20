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Как пес Тарон нашел пропавшего в лесу 4-летнего мальчика в Кировской области. Ребенка искали двое суток

22:16 20.05.2020 Фото: 43.мвд.рф
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Немецкая овчарка уже 9 лет служит в полиции показывает отличные результаты, в том числе и в поисках без вести пропавших. Потерявшегося ребенка нашил в 1,5 км от родной деревни.

Как пес Тарон нашел пропавшего в лесу 4 летнего мальчика в Кировской области. Ребенка искали двое суток

Полицейские рассказали о Тароне, который нашел в лесу 4-летнего мальчика

17 мая вечером в деревне Якино Кировской области без вести пропал 4-летний мальчик. Утром 18 мая в полицию обратились его родители. Были организованы масштабные поиски. Всего в них участвовали более 200 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В числе полицейских-кинологов оказался Роман Заболотний со своим служебным псом по кличке Тарон. Эта немецкая овчарка уже 9 лет службы показывает отличные результаты, в том числе и в поисках без вести пропавших.

К моменту подключения к поискам Тери (так Тарона ласково называет Роман Заболотний) найти следы мальчика было непросто – они терялись среди других следов многочисленных участников поисков. Местами лес, который прочесывался поисковыми группами, заболочен, что затрудняло использование служебно-разыскных собак. Ситуацию ухудшали и прошедшие дожди, — уточнили в УМВД России по Кировской области.

Один из волонтеров обнаружил еле различимый след малыша. Специально обученный пес Тарон определил направление движения. В результате около 17 часов 19 мая поисковая группа обнаружила мальчика в лесу в полутора километрах от дома.

Один из волонтеров обнаружил еле различимый след малыша. Благодаря профессионализму младшего инспектора-кинолога ЦКС УМВД Романа Заболотнего великолепно обученный пес Тарон определил направление движения. В результате около 17 часов 19 мая поисковая группа, ведомая служебной собакой, обнаружила мальчика в лесу в полутора километрах от дома.

В настоящее время 4-летнему мальчику оказывается медицинская помощь. От лица всех кировских полицейских Роман Заболотний и пес Тарон желают ему скорейшего выздоровления. Они подготовили подарок — мягкую игрушку в виде собаки, которая в ближайшее время будет передана малышу.

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