Как пес Тарон нашел пропавшего в лесу 4-летнего мальчика в Кировской области. Ребенка искали двое суток

17 мая вечером в деревне Якино Кировской области без вести пропал 4-летний мальчик. Утром 18 мая в полицию обратились его родители. Были организованы масштабные поиски. Всего в них участвовали более 200 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
В числе полицейских-кинологов оказался Роман Заболотний со своим служебным псом по кличке Тарон. Эта немецкая овчарка уже 9 лет службы показывает отличные результаты, в том числе и в поисках без вести пропавших.
К моменту подключения к поискам Тери (так Тарона ласково называет Роман Заболотний) найти следы мальчика было непросто – они терялись среди других следов многочисленных участников поисков. Местами лес, который прочесывался поисковыми группами, заболочен, что затрудняло использование служебно-разыскных собак. Ситуацию ухудшали и прошедшие дожди, — уточнили в УМВД России по Кировской области.
Один из волонтеров обнаружил еле различимый след малыша. Специально обученный пес Тарон определил направление движения. В результате около 17 часов 19 мая поисковая группа обнаружила мальчика в лесу в полутора километрах от дома.
Один из волонтеров обнаружил еле различимый след малыша. Благодаря профессионализму младшего инспектора-кинолога ЦКС УМВД Романа Заболотнего великолепно обученный пес Тарон определил направление движения. В результате около 17 часов 19 мая поисковая группа, ведомая служебной собакой, обнаружила мальчика в лесу в полутора километрах от дома.
В настоящее время 4-летнему мальчику оказывается медицинская помощь. От лица всех кировских полицейских Роман Заболотний и пес Тарон желают ему скорейшего выздоровления. Они подготовили подарок — мягкую игрушку в виде собаки, которая в ближайшее время будет передана малышу.