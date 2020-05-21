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Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками

17:36 21.05.2020, Галина Панчева Фото: Никиты
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Тротуар и дорога пострадали после проведения коммуникаций к новому зданию, где теперь расположены магазин и Центр соцподдержки.

Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками
Провалы засыпали щебнем, но жители все равно обходят стороной опасные участки

На провалившиеся тротуар и дорогу, ведущие к Центру соцподдержки населения жалуется житель ул. Кирова в Бердске.

Прохожим и мамам с колясками приходится обходить и объезжать провалы на дороге — все нужно было делать капитально, а сделали все наспех, вот все и уходит под землю, возмущался бердчанин Никита. Он считает, что тротуар и дорога пострадали после проведения коммуникаций к новому зданию, где теперь расположены магазин и Центр соцподдержки. Уверяет, что раньше такого не было.

— Асфальт стал таким, как расплавить шоколадку и держать ее за края — она провиснет, тоже самое и происходит с асфальтом. И что, люди должны ходить по яме? Сейчас сухо, можно сделать асфальт — никто ничего не делает. Уже более двух месяцев, как сошел снег. Ямы просто засыпали щебнем. Как в мультике «Вовка в тридевятом царстве» — и так сойдет! Я разговаривал с пожилым мужчиной, живущим по-соседству, так он сказал, что нужно было тромбовать хорошо грунт после укладки коммуникаций, а этого не сделали. Получается, что асфальт стал как жидкий и стал проваливаться. Если человек будет идти в этом месте ночью, то вполне может сломать ногу. Щебенка — это какой ремонт? И об нее можно споткнуться. Я не хочу, чтобы это все оставалось, как есть, — подчеркнул Никита.

Жалобу бердчанина «Курьер. Среда. Бердск» озвучил начальнику УЖКХ Максиму Совбанову. Он сказал, что в ближайшее время побывает на месте, чтобы разобраться в сути проблемы. Данный вопрос взял на свой контроль.

Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками
Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками
Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками
Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками
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От редакции

На вашем пути плохие дороги?

Южанин, 20 мая 2020 16:26
Сфотографируйте ещё тротуары вокруг новой школы на Южном, которые построили осенью 2019 года - все растрескались и полопались.
Аноним, 20 мая 2020 16:37
Обязательно нужно звонить Совбанову а сам он ничего не видит и не слышит !Вообще нормальные руководители города с утра объезжают и смотрят проблемы города.
Андрей, 20 мая 2020 17:09
А чья организация строила?Не Голубев ли?
Иван, 21 мая 2020 09:03
На этом сайте был репортаж, открывали и благодарили мецената Голубева
Аноним, 20 мая 2020 17:17
А тротуар на Красноармейской не ремонтировался наверно со времен Хрущева - башмакова.
Аноним, 20 мая 2020 18:55
НВР:
Ооочень плохой тротуар на Кирова,только с левой стороны,практически от начала Ленина(хотя..у музея заасфальтировали)
Иван, 21 мая 2020 09:04
Это вам не москва, каждый год плитку не перекладывают.
Андрей, 21 мая 2020 10:15
На семи ветрах, космическая пешеходный переход идёт в лужу
Аноним, 21 мая 2020 10:46
и это правильно! На дорогу нужно выходить с чистыми ногами, не спешить и почаще смотреть по сторонам.
гость, 21 мая 2020 15:44
Возле 8й школы,после перехода,то-же нет асфальта.С одной стороны забор школы,с другой забор,огораживающий дорогу.А в середине земля.Пока дети в школу дойдут(весной или осенью) сапоги все в грязи.

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