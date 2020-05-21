Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками

Провалы засыпали щебнем, но жители все равно обходят стороной опасные участки

На провалившиеся тротуар и дорогу, ведущие к Центру соцподдержки населения жалуется житель ул. Кирова в Бердске.

Прохожим и мамам с колясками приходится обходить и объезжать провалы на дороге — все нужно было делать капитально, а сделали все наспех, вот все и уходит под землю, возмущался бердчанин Никита. Он считает, что тротуар и дорога пострадали после проведения коммуникаций к новому зданию, где теперь расположены магазин и Центр соцподдержки. Уверяет, что раньше такого не было.

— Асфальт стал таким, как расплавить шоколадку и держать ее за края — она провиснет, тоже самое и происходит с асфальтом. И что, люди должны ходить по яме? Сейчас сухо, можно сделать асфальт — никто ничего не делает. Уже более двух месяцев, как сошел снег. Ямы просто засыпали щебнем. Как в мультике «Вовка в тридевятом царстве» — и так сойдет! Я разговаривал с пожилым мужчиной, живущим по-соседству, так он сказал, что нужно было тромбовать хорошо грунт после укладки коммуникаций, а этого не сделали. Получается, что асфальт стал как жидкий и стал проваливаться. Если человек будет идти в этом месте ночью, то вполне может сломать ногу. Щебенка — это какой ремонт? И об нее можно споткнуться. Я не хочу, чтобы это все оставалось, как есть, — подчеркнул Никита.

Жалобу бердчанина «Курьер. Среда. Бердск» озвучил начальнику УЖКХ Максиму Совбанову. Он сказал, что в ближайшее время побывает на месте, чтобы разобраться в сути проблемы. Данный вопрос взял на свой контроль.