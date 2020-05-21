Мама, почему коронавирус есть, а у детей во дворе его нет? Месяц «закована» в четырех стенах онкобольная мама двоих детей из Бердска

Наталья Жаворонок осознала, что коронавирус — это по-настоящему страшно, когда заболела ее знакомая. Бердчанка сидит дома и берет уроки по наращиванию ногтей. Хочет сделать это своей профессией.

Наталья Жаворонок борется с болезнью уже второй год

Месяц не покидает стен однокомнатной квартиры онкобольная мама двоих детей из Наталья Жаворонок из Бердска. Здесь в тесноте да не в обиде вместе с ней живут ее мама и дети. Невыносимо находиться в четырех стенах, но Наташа понимает, что выход на улицу в разгар коронавируса для нее очень опасен.

-Когда просто говорят об инфекции, вроде бы это тебя не касается. Но по-настоящему стало страшно и понятно, что коронавирус бродит совсем рядом, когда узнала, что хорошая знакомая попала с COVID-19 в областную больницу. Работала в госучреждении, заразилась на работе. Теперь уже анализы отрицательные, скоро выпишут, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 20 мая Наталья Жаворонок.

За полтора года Наташа научилась жить очень скромно — на 13 000 рублей. И теперь может хоть раз в месяц побаловать своих мальчишек вкусненьким: картошкой фри и пиццей из пиццерии.

На самоизоляции тяжелее всего находиться дома детям Наташи. Старший понимает, что правила есть правила, а младшему, ну, никак не объяснить.

-Поначалу пыталась удержать его в доме. Рассказывала, что ходит страшная болезнь. А он посмотрел в окно и спрашивает: «Мама, почему у нас дома коронавирус, а у детей, которые гуляют во дворе, его нет?». Стала выпускать поиграть на улице.

На вопрос, нужна ли семье Натальи помощь, она отвечает, что справится сама. И добавляет, что если часто помогают, то можно сесть и на шею.

-Ничего, выкарабкаемся! Самое тяжелое время мне помогли пережить читатели «Курьера», за что им безмерная благодарность. Сейчас уже совсем другое дело, — с оптимизмом уверяет бердчанка.

Наташа мечтает работать. Но понимает, что в ее состоянии не вся работа может подойти. Она реально смотрит на вещи. Нашла для себя нишу — решила обучиться наращиванию ногтей гелем. Купила все необходимое, и теперь смотрит уроки в интернете. Уже и попрактиковалась — на себе и на маме. Получилось, вроде, неплохо. Завершится самоизоляция по коронавирусу — отправится в Центр занятости, может получится пройти бесплатное обучение на мастера маникюра. Принимать клиентов она сможет и дома. И пусть деньги будут небольшие, зато дополнение к пенсии по инвалидности.

Из-за самоизоляции отменилась встреча с гематологом. Но Наташа говорит, что чувствует себя неплохо, и поэтому ничего страшного, если на прием она попадет немного позже.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в феврале 2019 года за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Но в начале лета их уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. И опять необходимые средства для ее поездки, 20 тыс. рублей, собрали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Благодаря неравнодушным людям Наташа съездила на обследование в Красноярск. Жила там четыре дня. Результаты обследования записали на диск и передали для лечащих врачей бердчанки.

Наталья принимала прописанные врачами лекарства. Докторам необходимо было выяснить, как обходится ее организм без химиотерапии. Она сдала все необходимые анализы для того, чтобы 27 декабря поехать на прием к гематологу для определения дальнейшей тактики лечения. Врач назначил принимать разные препараты до апреля. Затем было необходимо сдавать анализы, проходить обследование, чтобы доктор мог разработать тактику дальнейшего лечения.

Чтобы пополнить скудный семейный бюджет, бердчанка пыталась устроиться на работу, пусть даже неофициально. Но узнав о диагнозе Наташи, работодатели отказывали ей. Было обидно — но деваться некуда.