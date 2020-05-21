Ложь о коронавирусе: Оклеветал пассажир из Бангкока авиакомпанию якобы за выданные прибытии в Южно-Сахалинск маски

Как выяснило следствие, маски всем авиапассажирам выдали перед отлетом

На Сахалине вынесен первый приговор по уголовному делу о публичном распространении ложной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Следствием и судом установлено, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса «Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск» во время стоянки самолета в пункте назначения на мобильный телефон произвел видеозапись, которую сопроводил комментариями о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты лишь по прибытии самолета в город Южно-Сахалинск, а действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население. После этого мужчина публично распространил видеозапись в одном из мессенджеров.

В ходе следствия установлено, что на самом деле 26 апреля 2020 года еще в аэропорту города Бангкока (Королевство Таиланд) пассажиры данного авиарейса, выполняемого АО «Авиакомпания Аврора» заранее на безвозмездной основе были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, и проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета до пункта назначения. Действия мужчины, безусловно, причинили вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности.

Подсудимый признал вину в совершении преступления и возместил причинённый преступлением вред.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде крупного штрафа.