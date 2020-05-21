21.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Ложь о коронавирусе: Оклеветал пассажир из Бангкока авиакомпанию якобы за выданные прибытии в Южно-Сахалинск маски

18:48 21.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде крупного штрафа за распространение недостоверной информации в мессенджерах.

Ложь о коронавирусе: Оклеветал пассажир из Бангкока авиакомпанию якобы за выданные прибытии в Южно Сахалинск маски
Как выяснило следствие, маски всем авиапассажирам выдали перед отлетом

На Сахалине вынесен первый приговор по уголовному делу о публичном распространении ложной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в главке Следственного комитета России.

Собранные следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Следствием и судом установлено, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса «Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск» во время стоянки самолета в пункте назначения на мобильный телефон произвел видеозапись, которую сопроводил комментариями о том, что пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты лишь по прибытии самолета в город Южно-Сахалинск, а действия представителей государственных органов и учреждений обусловлены желанием ввести в заблуждение население. После этого мужчина публично распространил видеозапись в одном из мессенджеров.

В ходе следствия установлено, что на самом деле 26 апреля 2020 года еще в аэропорту города Бангкока (Королевство Таиланд) пассажиры данного авиарейса, выполняемого АО «Авиакомпания Аврора» заранее на безвозмездной основе были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, и проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета до пункта назначения. Действия мужчины, безусловно, причинили вред охраняемым уголовным законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности.

Подсудимый признал вину в совершении преступления и возместил причинённый преступлением вред.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде крупного штрафа.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Врал ради хайпа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР
22:02 21-05-2020
Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР
БердскВ какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске
21:44 21-05-2020
В какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске
БердскВыплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России
21:39 21-05-2020
Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России
Курс рубля взлетел: доллар опустился ниже 71, евро упал до 78 рублей
21:31 21-05-2020
Курс рубля взлетел: доллар опустился ниже 71, евро упал до 78 рублей
Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области
21:24 21-05-2020
Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области
БердскОпроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области
21:09 21-05-2020
Опроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области
Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным 2
20:48 21-05-2020
Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным
Как поможет бизнесу и россиянам в коронавирус государство? Новые меры поддержки утверждает Госдума
20:39 21-05-2020
Как поможет бизнесу и россиянам в коронавирус государство? Новые меры поддержки утверждает Госдума
БердскБольной короновирусом дышит в затылок: С ужасом заходит в магазины и транспорт и страшится заболеть жительница Бердска 2
20:30 21-05-2020
Больной короновирусом дышит в затылок: С ужасом заходит в магазины и транспорт и страшится заболеть жительница Бердска
Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов 2
20:21 21-05-2020
Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов