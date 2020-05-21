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По суду и наказу избирателей отремонтируют 32 900 кв. метров дырявых дорог в 2020 году в Бердске: Смотри какие

21:15 21.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С информацией об объемах проведения ямочного ремонта на участках улично-дорожной сети города Бердске в 2020 году вы можете ознакомится в прикрепленном файле.

По суду и наказу избирателей отремонтируют 32 900 кв. метров дырявых дорог в 2020 году в Бердске: Смотри какие
Ямочный ремонт делают в Бердске картами

С информацией об объемах проведения ямочного ремонта на участках улично-дорожной сети города Бердске в 2020 году вы можете ознакомится в прикрепленном файле.
По суду и наказу избирателей отремонтируют 32 900 кв. метров дырявых дорог в 2020 году в Бердске: Смотри какие

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От редакции

Эти дороги давно пора ремонтировать?

Аноним, 21 мая 2020 10:26
А Комсомольская от Лелюха до Горького в идеальном состоянии?
Аноним, 21 мая 2020 11:28
Ну что Вы...подождём ещё....там так замечательно растут ямы и колея...
Житель с Нахимова, 21 мая 2020 10:57
А когда отремонтируют участок улицы Нахимова от Маяковского до Озерной? По ней не то, что ехать в маршрутке страшно, но и ходить с детьми нужно осторожно - не то ногу сломаешь, а не в яму провалишься, а то смотри и машина в спину толкнет.
По ней пустить в цепочку всех депутатов во главе с Шестерниным. Пусть послушают как народ скажет им всю правду о безопасности дорожного движения.
ой, 21 мая 2020 11:09
Подскажите, ул. Ленина от Первомайской до Красной Сибири будут ремонтировать. ЕЕ конечно реконструировали, но там уже начинаются ямы. Надо полагать что гарантия закончилась..... Или это был не качественный ремонт? Если ее не ремонтировать, то через год-два там будет не проехать.
Аноним, 21 мая 2020 11:35
НВР:
Да зачем!!Главное вовремя уплатить налог,получить страховку, и постоянно заправляться.
Аноним, 21 мая 2020 11:39
Маяковского до конца улицы никто не хочет сделать?,а зачем,там из администрации никто не живет!
Аноним, 21 мая 2020 11:40
дорога от угла Павлова до остановки Ветеранов в ужасном состоянии. на маршруте 16 ехать страшно
Артем, 21 мая 2020 23:53
там же написано:" ул. Красноармейская от Павлова до Рогачева"!!!
Ириска, 21 мая 2020 12:12
А кольцо на микрорайоне отремонтируют?
Ириска, 21 мая 2020 12:13
Дорогу до химзавода?
Александр, 21 мая 2020 12:58
Только, что сам хотел это спросить. Некоторое время назад чиновники отчитались, что Химзаводская отремонтирована. Но Химзаводская, это не участок от трассы и до 1-го переезда. От 2-го переезда до поворота на конечную едешь, как по минному полю.
Аноним, 21 мая 2020 12:42
Отремонтируют или как всегда дырки заплатками заткнут?
Аноним, 21 мая 2020 20:37
ПРОМЫШЛЕННАЯ улица вообще когда нибудь будет ремонтироваться?Уже много лет там вообще ни какого ремонта!Хотябы грейдер бы пускали два раза в год-уж не до жиру!Ямы по пояс,живого места нет!
Аноним, 21 мая 2020 20:45
Вы видели какой толщины асфальт ложат товарищи нерусские в этом году,при чем везде!Могу поспорить на бутылку-Первомайская в следующем году будет опять убитая как до ремонта!По Бердску повсеместно ложат асфальт толщиной в 3-4 см.-Смех!Вот кто денежки гребет лопатой и обеспечивает себя работай на следующий год.Сажать надо такий деятелей и тех кто причастен к этой коррупционной схеме.Куда смотрит прокуратура города?Все все видят,все все понимают,но ни кто ни чего не делает!Правильно говорят-то что Русские имеют,то они и заслужили!
Аноним, 21 мая 2020 21:49
Получается, если дорогу плохо отремонтировали, её отремонтируют снова.
А если тротуар на Красноармейской никогда не ремонтировали, то его никогда ремонтировать и не будут?
Аноним, 21 мая 2020 23:21
Выборы скоро. Пытаются рейтинг партии поднять. К сожалению ничего им уже не поможет. Пенсионная реформа была последний гвоздь.....

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