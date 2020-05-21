По суду и наказу избирателей отремонтируют 32 900 кв. метров дырявых дорог в 2020 году в Бердске: Смотри какие

С информацией об объемах проведения ямочного ремонта на участках улично-дорожной сети города Бердске в 2020 году вы можете ознакомится в прикрепленном файле.

Ямочный ремонт делают в Бердске картами С информацией об объемах проведения ямочного ремонта на участках улично-дорожной сети города Бердске в 2020 году вы можете ознакомится в прикрепленном файле.



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От редакции Эти дороги давно пора ремонтировать? Ответить