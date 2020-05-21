С информацией об объемах проведения ямочного ремонта на участках улично-дорожной сети города Бердске в 2020 году вы можете ознакомится в прикрепленном файле.
По суду и наказу избирателей отремонтируют 32 900 кв. метров дырявых дорог в 2020 году в Бердске: Смотри какие
С информацией об объемах проведения ямочного ремонта на участках улично-дорожной сети города Бердске в 2020 году вы можете ознакомится в прикрепленном файле.
С информацией об объемах проведения ямочного ремонта на участках улично-дорожной сети города Бердске в 2020 году вы можете ознакомится в прикрепленном файле.
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От редакции
Эти дороги давно пора ремонтировать?
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По ней пустить в цепочку всех депутатов во главе с Шестерниным. Пусть послушают как народ скажет им всю правду о безопасности дорожного движения.
Да зачем!!Главное вовремя уплатить налог,получить страховку, и постоянно заправляться.
А если тротуар на Красноармейской никогда не ремонтировали, то его никогда ремонтировать и не будут?