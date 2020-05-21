Заболели COVID-19 женщина 42 года, мужчины 33 и 42 года за сутки на 21 мая в Бердске

Под медицинским наблюдением находится 112 жителей города, из них 15 детей. Всего новым вирусом заражены 29 бердчан.

Круг контакта больных установлен

За сутки на 21 мая в Бердске зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» достоверный источник, это женщина 42 года, мужчины 33 и 42 года. Все контакты установлены.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» по данным оперативного штаба на 21 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 112 жителей города, из них 15 детей.

По Постановлению Роспотребнадзора 71 человек. Самообратившихся граждан 41. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Снято за сутки 3 человека, принятых нет.

На сегодняшний день в Бердске 3 новых пациента с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске 29 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4 пациента выписаны.