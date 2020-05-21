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Заболели COVID-19 женщина 42 года, мужчины 33 и 42 года за сутки на 21 мая в Бердске

21:08 21.05.2020 Фото: Минщздрава НСО
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Под медицинским наблюдением находится 112 жителей города, из них 15 детей. Всего новым вирусом заражены 29 бердчан.

Заболели COVID 19 женщина 42 года, мужчины 33 и 42 года за сутки на 21 мая в Бердске
Круг контакта больных установлен
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заболели COVID 19 женщина 42 года, мужчины 33 и 42 года за сутки на 21 мая в Бердске

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За сутки на 21 мая в Бердске зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» достоверный источник, это женщина 42 года, мужчины 33 и 42 года. Все контакты установлены.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» по данным оперативного штаба на 21 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 112 жителей города, из них 15 детей.

По Постановлению Роспотребнадзора 71 человек. Самообратившихся граждан 41. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Снято за сутки 3 человека, принятых нет.

На сегодняшний день в Бердске 3 новых пациента с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске 29 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4 пациента выписаны.

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От редакции

Боитесь заболеть коронавирусом?

Скептик, 21 мая 2020 13:22
Только дурак не боится... Заболевание с кучей осложнений в перспективе даже при бессимптомном лечении...
Аноним, 21 мая 2020 21:25
Это вам Скабеева рассказала или дохтур Мясников, агитирующий за поправки?
Аноним, 21 мая 2020 19:21
НВР:
Да
Аноним, 21 мая 2020 22:13
Я боюсь оставаться дома - это понижает иммунную систему; я боюсь ходить в маске - это приносит дискомфорт и ранит психику видящих меня здоровых людей; я боюсь, что меры, предпринимаемые правительством, лишь отсрочивают приобретение коллективного иммунитета к новому ОРЗ. Я боюсь всего, что предпринимает правительство.

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