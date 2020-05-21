Закидали камнями и гнали по лесу медсестер обсерватора пациенты в Бурятии. Девушки записали видео

Медики призналась, что с такими агрессивными людьми «страшновастенько работать». Медсёстры были вынуждены убегать, причём в тяжёлых защитных костюмах, в которых дышать нелегко.

Медсёстры были вынуждены убегать

Медсёстры обсерватора в Сотниково рассказали о том, как на них накинулись агрессивные пациенты

В Бурятии зафиксирован второй вопиющий случай агрессивного поведения в обсерваторах. Инцидент произошёл в обсерваторе в Сотниково.

16 мая на обсервацию поступили граждане, прибывшие из Китая.

— В течение двух суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания. Да, это детский реабилитационный центр. Как ранее сообщали, да, старые деревянные постройки 1985 года. Вели себя неадекватно агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество, — сообщили представители детской республиканской клинической больницы.

Агрессивные граждане выплеснули свой гнев на медсестёр. Девушки записали видео, где рассказали о произошедшем.

— Во время нашей смены агрессивные пациенты начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко-разно нас обзывать, материть, — рассказала одна из медсестёр.

Она призналась, что с такими агрессивными людьми «страшновастенько работать».

Её коллега рассказала, что медсёстры были вынуждены убегать, причём в тяжёлых защитных костюмах, в которых дышать-то нелегко.

— В этих костюмах мы ходим по пять-шесть часов, тяжело дышать. Когда на нас напали, он за нами бежал, кидался в нас. Мы в этих костюмах убегали по лесу от него, он за нами… — рассказала девушка.



В детской республиканской клинической больнице уточняют, что работники обсерватора проинформировали правоохранительные органы. Для них приготовили защитные костюмы. Однако произошло только дистанционное составление протокола.

Ситуация разрешилась только к вечеру 18-мая, продолжают представители детской больницы. Недовольные граждане были транспортированы по «03» в другой обсерватор, возможно, с лучшим ремонтом.

— Осталось чувство горечи и досады от непонимания и безответственности некоторых сограждан… — признаются медики.

Сегодня утром на планёрке министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что полиция теперь будет приезжать при необходимости, только нужно обеспечить наряды защитными костюмами. В Сотниково теперь защитные костюмы наготове.

Источник: baikal-daily.ru