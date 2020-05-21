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Свалил COVID-19 медика высшего ранга в Искитимской ЦГБ? Несколько сотрудников горбольницы заразились коронавирусом

12:15 21.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Подслушано в Искитиме
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Болеют в том числе в отделении скорой помощи Искитима. Всего в регионе 254 зараженных сотрудника медицинских организаций. И это не только врачи и медсестры, но и бухгалтеры.

Свалил COVID 19 медика высшего ранга в Искитимской ЦГБ? Несколько сотрудников горбольницы заразились коронавирусом
Госпитализация пациента с подозрением на коронавирус в Индустриальном микрорайоне Искитима
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Свалил COVID 19 медика высшего ранга в Искитимской ЦГБ? Несколько сотрудников горбольницы заразились коронавирусом

54 ребенка в больницах с подозрением и подтвержденным COVID-19 в регионе. Вирус сразил 122 малыша на 21 маяСвалил COVID-19 медика высшего ранга в Искитимской ЦГБ? Несколько сотрудников горбольницы заразились коронавирусомЕщё 1266 новостей

Утром 21 мая стало известно, что заразился коронавирусом один из врачей высокого ранга в ЦГБ Искитима. Сайту «ВесьИскитим» в искитимской больнице подтвердили тот факт, что человек находится на больничном. Но главный врач искитимской ЦГБ Алексей Кайгородов прокомментировать информацию отказался.

При этом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 19 мая несколько сотрудников скорой помощи горбольницы Искитима подхватили COVID-19. Проводится расследование, где медики заболели. Эту информацию подтвердил Кайгородов. Он отметил, что данный факт не скрывает, ведь врачам приходится контактировать с зараженными коронавирусной инфекцией.

-Вся информация у Роспотребнадзора. Сотрудники скорой помощи среди инфицированных есть. Эпидемиологи будут выяснять, какие контакты у них были, как они заразились коронавирусом. Если будет подтверждено, что медики заразились на работе, они получат страховую выплату. Это правильно, потому что это профессиональное заболевание и оно всегда расследуется, – рассказал главврач искитимской ЦГБ, отказавшись назвать  точную цифру заболевших медиков “скорой”.

Кроме того, накануне стало известно, что заразились коронавирусом 254 медика в Новосибирской области. Об этом заявила замминистра здравоохранения Елена Аксенова на сессии Совета депутатов Новосибирска 20 мая. Число заболевших медиков существенно выросло — в конце апреля было известно о 79 заразившихся медицинских сотрудниках, сообщал «Курьер. Сред. Бердск».

В региональном минздраве сообщили, что речь идет не только о медработниках, среди общего числа заболевших коронавирусом есть сотрудники медицинских организаций, не контактирующие непосредственно с пациентами, например, бухгалтера.

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области не стали опровергать или подтвредать сведения о заболевшем враче в искитимской ЦГБ, сославшись на закон о персональных данных и врачебную тайну относительно диагноза.

— Никогда пофамильно мы не называем. Если вам сам человек подтвердит или его родственники — это другое дело. Мы действуем в рамках закона. И можем говорить только об общем количестве заболевших. Но актуальную информацию сейчас в режиме онлайн я вам не подскажу. Надо найти данные, сколько болеют в Искитиме, — ответила на звонок Светлана Шуваева, руководитель пресс-службы регионального минздрава.

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От редакции

Медики обречены?

Гость, 21 мая 2020 12:40
В Искитиме медики болеют, в Н-ске тоже, а наших медиков будут тестировать? А то, они если что, к пациентам ездят и так же заразу разнесут. Они как раз на "передовой" и находятся, могут и носителями быть.
Аноним, 21 мая 2020 12:52
По поводу российской статистики пандемии коронавируса.
Смертность российских медиков от коронавируса в 16 раз превышает среднюю мировую.
В Дагестане скончалось около 400 медиков, при том, что официальная статистика подтверждат около 200 умерших от коронавируса пациентов.
Россиянские кроссворды.
Кто отгадает?

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