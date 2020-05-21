21.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Отрезала клитор 9-летней девочке педиатр в Ингушетии. На врача завели дело

12:00 21.05.2020 Фото: pixabay.com
2

Мать девочки рассказала, что история произошла прошлым летом и без ее ведома. 21 июня 2019 года ее бывший супруг забрал сына и дочь к себе на выходные.

Отрезала клитор 9 летней девочке педиатр в Ингушетии. На врача завели дело
Мать девочки рассказала, что история произошла прошлым летом и без ее ведома

Следственный комитет в Ингушетии требует проверить деятельность частной клиники «Айболит», где 9-летней девочке провели операцию по удалению клитора. Заявление подала организация «Правовая инициатива». Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело, оно уже передано в суд. Пока среди обвиняемых лишь детский гинеколог Изаня Нальгиева, которая провела процедуру женского обрезания против воли ребенка. Мать девочки рассказала, что история произошла прошлым летом и без ее ведома. 21 июня 2019 года ее бывший супруг забрал сына и дочь к себе на выходные.

На следующий день мальчик позвонил матери и сообщил, что его сестру привели домой в крови и заплаканной. Выяснилось, что вторая жена отца отвела падчерицу в клинику «Айболит» в Магасе, там и провели калечащую операцию. Бабушка девочки, со слов ребенка, рассказывает, что та кричала, вырывалась, но ее руки и ноги держали мачеха и сотрудница клиники. Девочке при этом говорили, что процедуру делают всем и без нее она умрет.

Источник: tvrain.ru

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы относитесь к обрезанию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заразилась COVID-19 и принимала клиентов стилист в Москве
13:30 21-05-2020
Заразилась COVID-19 и принимала клиентов стилист в Москве
Бердск54 ребенка в больницах с подозрением и подтвержденным COVID-19 в регионе. Вирус сразил 122 малыша на 21 мая
13:25 21-05-2020
54 ребенка в больницах с подозрением и подтвержденным COVID-19 в регионе. Вирус сразил 122 малыша на 21 мая
БердскСмерть выпавшей из окна 5-го этажа 87-летней старушки проверяет СК Бердска
13:15 21-05-2020
Смерть выпавшей из окна 5-го этажа 87-летней старушки проверяет СК Бердска
До 400 тыс. рублей получают русские военные в Сирии. Цена инвалидности - 1 млн рублей
13:00 21-05-2020
До 400 тыс. рублей получают русские военные в Сирии. Цена инвалидности - 1 млн рублей
Разрезать "Титаник" и поднять телеграф Маркони со дна Атлантического океана разрешил американский суд
12:58 21-05-2020
Разрезать
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 1
12:49 21-05-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте
Отпуска не будет: Не примет туристов из России в июне Турция 1
12:45 21-05-2020
Отпуска не будет: Не примет туристов из России в июне Турция
Отобрать у жителей и передать управляющим компаниям детские, спортивные площадки и парковки предлагают в Госдуме
12:30 21-05-2020
Отобрать у жителей и передать управляющим компаниям детские, спортивные площадки и парковки предлагают в Госдуме
Астероид размером более 1 километра подлетит к Земле 21 мая 2020 года
12:20 21-05-2020
Астероид размером более 1 километра подлетит к Земле 21 мая 2020 года
БердскЗаменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска 1
12:20 21-05-2020
Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска