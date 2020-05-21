Отрезала клитор 9-летней девочке педиатр в Ингушетии. На врача завели дело

Мать девочки рассказала, что история произошла прошлым летом и без ее ведома. 21 июня 2019 года ее бывший супруг забрал сына и дочь к себе на выходные.

Мать девочки рассказала, что история произошла прошлым летом и без ее ведома

Следственный комитет в Ингушетии требует проверить деятельность частной клиники «Айболит», где 9-летней девочке провели операцию по удалению клитора. Заявление подала организация «Правовая инициатива». Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело, оно уже передано в суд. Пока среди обвиняемых лишь детский гинеколог Изаня Нальгиева, которая провела процедуру женского обрезания против воли ребенка. Мать девочки рассказала, что история произошла прошлым летом и без ее ведома. 21 июня 2019 года ее бывший супруг забрал сына и дочь к себе на выходные.

На следующий день мальчик позвонил матери и сообщил, что его сестру привели домой в крови и заплаканной. Выяснилось, что вторая жена отца отвела падчерицу в клинику «Айболит» в Магасе, там и провели калечащую операцию. Бабушка девочки, со слов ребенка, рассказывает, что та кричала, вырывалась, но ее руки и ноги держали мачеха и сотрудница клиники. Девочке при этом говорили, что процедуру делают всем и без нее она умрет.

Источник: tvrain.ru