Отпуска не будет: Не примет туристов из России в июне Турция

Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов, заявили в минздраве Турции.

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Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа уточнил, что Турция не будет принимать туристов из стран с большим числом случаев коронавируса.

Турция не будет принимать с июня туристов из стран с большим числом случаев коронавируса, в том числе и из России. С таким утверждением выступил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», — заявил министр на пресс-конференции в Анкаре.

При этом для совершения путешествий по стране для жителей Турции будет необходимо использовать разработанное мобильное приложение. «Через него можно будет получить специальный код. Если у человека будет выявлен риск заражения коронавирусом, то ему откажут в разрешении на поездку», — добавил министр.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 151 тыс., умерли 4 199 человек, выздоровели 112 895.

Источник: ТАСС