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До 400 тыс. рублей получают русские военные в Сирии. Цена инвалидности — 1 млн рублей

13:00 21.05.2020 Фото: pixabay.com
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Плюс к этому военнослужащие получают деньги за само пребывание за границей: контрактники по 43 долл., офицеры по 62. Все они к тому же обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и медобслуживанием.

До 400 тыс. рублей получают русские военные в Сирии. Цена инвалидности 1 млн рублей
За гибель в Сирии родственника его семья получает 2,34 млн руб

В конце прошлого года российским командованием в Сирии были приведены такие цифры: солдаты и сержанты-контрактники (других в контингенте нет) получают в месяц до 200 тыс. руб. Оклад офицера начинается от этой суммы и доходит в среднем до 300 тыс. Пилоты, совершающие боевые вылеты, получают примерно 400 тыс., но у них многое зависит от количества вылетов. Плюс к этому военнослужащие получают деньги за само пребывание за границей: контрактники по 43 долл., офицеры по 62. Все они к тому же обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и медобслуживанием. Если военнослужащий получает ранение, которое приводит к 2-й или 3-й группе инвалидности, страховое возмещение составит 1 млн руб. Первая группа – 1,75 млн. За гибель в Сирии родственника его семья получает 2,34 млн руб.

Кроме солдат и офицеров в Сирии находятся гражданские служащие Министерства обороны: повара и другие работники столовых, сантехники, коммунальщики и др. Их зарплата – от 100 до 150 тыс. руб. в месяц.

Источник: АиФ

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