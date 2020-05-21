Кто из рок-звезд первым выступил в СССР?

21 мая 156 лет назад (1864) в Москве было открыто первое исправительно-учебное заведение для малолетних преступников.

21 мая — День Тихоокеанского флота Военно-морского флота России

День полярника.

Установлен указом Президента РФ от 21 мая 2013 года. С инициативой учреждения этого праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации.

21 мая 1937 года начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс‑1». Она предназначалась для проведения океанографических, метеорологических и геофизических исследований. Начальником станции стал Иван Папанин.

«Северный полюс-1» пробыл на льдине 274 дня. За это время она была вынесена дрейфом льдов в Гренландское море, проделав путь в 2,5 тысяч километров по Северному Ледовитому океану и Гренландскому морю. Льдина, на которой находилась станция, неоднократно разламывалась и из-за возникшей угрозы для жизни исследователей, полярники были эвакуированы 19 февраля 1938 года на ледоколах «Таймыр» и «Мурман».

День Тихоокеанского флота Военно-морского флота России.

Установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».

21 мая 1731 года указом императрицы Анны Иоанновны была учреждена военная флотилия на Дальнем Востоке. А также создана её база — Охотский военный порт.

Корабли Охотского порта стали первыми постоянно действующим военно-морским подразделением России на Дальнем Востоке. Они защищали дальневосточные территории страны от нападений японцев, китайцев и маньчжуров, а также охраняли морские торговые пути и промыслы.

В настоящее время в боевом составе Тихоокеанского флота находятся ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск. Всего более 50 надводных и свыше 20 подводных кораблей. Командующий флотом — адмирал Сергей Авакянц.

День военного переводчика.

Отмечать праздник в России начали в 2000 году. Инициатором его учреждения стал Клуб выпускников Военного института иностранных языков.

Дата выбрана не случайно: 21 мая 1929 года заместитель наркома по военным и морским делам и председатель РВС Советского Союза Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик», который узаконил эту существующую уже долгие годы профессию.

Первых переводчиков для армии и флота в конце XIX века стал готовить Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Слушатели набирались только из гвардейских частей. Их обучали восточным и французскому языкам и праву. Английский был включен в программу лишь в 1907 году.

День инвентаризатора (День работника БТИ).

Этот неофициальный профессиональный праздник был учрежден Федеративным союзом инвентаризаторов в 1999 году.

21 мая 1927 года Экономическое совещание при Совете труда и обороны РСФСР приняло постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества Местных Советов». С этого документа начинается история развития отечественной инвентаризации.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2002 года.

41 год назад (1979) британский певец Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной рок-звездой, выступившей в СССР.

Выступления певца проходили в ленинградском «Большом концертном зале Октябрьский» и в московском ГЦКЗ «Россия». Достать билеты было практически невозможно. Они не поступали в свободную продажу, а получить их можно было, или имея партийные связи или купив с рук за 30-50 рублей (для сравнения средняя зарплата в то время составляла порядка 150 рублей).

51 год назад (1969) в Советском Союзе под управлением экипажа Юрия Кетова осуществлен первый полёт самолета Ан‑26.

Военно-транспортный многоцелевой самолет, предназначенный для перевозки грузов и пассажиров на линиях малой и средней протяженности, был разработан в ОКБ Антонова. Ан-26 выпускались серийно с 1969 по 1986 год на Киевском авиационном производственном объединении. Всего было выпущено около 1,4 тысячи самолётов, из них более 400 — на экспорт.

156 лет назад (1864) в Москве было открыто первое исправительно-учебное заведение для малолетних преступников.

Он был расположен в доме №30 на Смоленском бульваре. В исправительную школу брали детей до 14 лет, «состоящих под следствием или судом, подлежащих отдаче на поруки или остающихся без надзора после суда над ними, а также для детей, занимающихся нищенством»

Деньги на создание исправительного приюта выделили купцы Рукавишниковы. Николай Рукавишников стал его директором и пожизненным попечителем. Преимущественно на свои личные средства он наладил работу нескольких мастерских и пригласил мастеров для обучения детей. Кроме профессионального образования воспитанники обучались грамоте, а также совершали экскурсии по городу, ходили в театр.

Благодаря Рукавишниковскому приюту удалось спасти около 5 тысяч подростков от тюрьмы.

116 лет назад (1904) в Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

Создателями этой спортивной организации стали представители футбольных федераций Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии, а также испанский футбольный клуб «Реал Мадрид». Первым президентом организации стал Робер Герен.

В настоящее время ФИФА — это глобальное футбольное сообщество, объединяющее более 200 национальных футбольных федераций.

Штаб-квартира организации находится в Цюрихе (Швейцария). Президентом ФИФА является Джанни Инфантино.

Источник: ПГ