Отобрать у жителей и передать управляющим компаниям детские, спортивные площадки и парковки предлагают в Госдуме

В действующем законодательстве отсутствует механизм передачи элементов благоустройства, созданных за счёт средств местного бюджета на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом.

Детская площадка

Детские и спортивные площадки на земельном участке, который является общим имуществом собственников дома, предлагают передавать управляющим компаниям по договору безвозмездного пользования. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 21 мая.

В действующем законодательстве отсутствует механизм передачи элементов благоустройства, созданных за счёт средств местного бюджета на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом. Речь идёт о площадках для выгула животных, детских и спортивных площадках, парковках для машин, малых архитектурных формах, которые по действующим нормам также принадлежат жителям.

Группа депутатов во главе с Вадимом Булавиновым, Павлом Качкаевым предлагают внести дополнение в Закон «О защите конкуренции» и установить, что элементы благоустройства на земельном участке, который является общим имуществом собственников дома, могут быть переданы лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом по договору безвозмездного пользования. Уточняется, что поправки парламентариев касаются площадок и парковок, установленных за счёт бюджетных средств. В то время как элементы благоустройства, созданные на придомовом участке за счёт средств жильцов, будут принадлежать жителям дома.

Источник: pnp.ru