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Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска

12:20 21.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» в городе на 3 млн рублей установят светофоры, сделают пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений.

Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска
Ограждение перильного типа заменят в Бердске

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 3 млн рублей будут установлены светофоры, сделаны пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений, приобретены остановочные павильоны и проведены работы по установке ограждения перильного типа.

— У нас работала подрядная организация, работа выполнена была некачественно. С ней расторгается контракт. Они будут демонтироваться и устанавливаться качественные ограждения. На улицах Герцена, Комсомольская, Ленина за 1 млн 100 рублей, — сообщил директор МКУ УЖКХ Максим Совбанов на оперативном штабе 21 мая.

Дорожное ограждение бердчане сравнивают с могильной оградкой, уродующей облик города.

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От редакции

Нужно менять "могильные" оградки?

Аноним, 21 мая 2020 12:26
Супер на 1 млн сделали теперь демонтируем и опять на 3 млн сделаем .Нам не куда деньги девать ??????

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