76 новых зараженных COVID-19 выявлены в Новосибирской области. Всего болеет 1881 человек на 21 мая

Всего в регионе проведено 85 268 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, 14824 – сняты с наблюдения.

Коронавирусом больны почти 2000 человек в Новосибирской области

По данным оперативного штаба региона на 11 утра 21 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались 2 человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет.

Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.

В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1466.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 85 268 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, 14824 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ за сутки: 682 обращения, 28 человек