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Смерть выпавшей из окна 5-го этажа 87-летней старушки проверяет СК Бердска

13:15 21.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Следователям предстоит установить обстоятельства гибели пенсионерки, выяснить, был ли это несчастный случай. Трагедия произошла в тот момент, когда ее дочь вышла в магазин.

Смерть выпавшей из окна 5 го этажа 87 летней старушки проверяет СК Бердска
Пожилая женщина выпала из окна вместе с москитной сеткой и разбилась насмерть
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Смерть выпавшей из окна 5 го этажа 87 летней старушки проверяет СК Бердска

Смерть выпавшей из окна 5-го этажа 87-летней старушки проверяет СК БердскаУмерли мужчина 60 лет и женщина 59 лет от COVID-19 в Новосибирской области 21 мая. От вируса уже погибли 25 человекЕщё 263 новостей

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели пожилой женщины в Бердске вечером 19 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» бабушка выпала из окна на пятом этаже в доме №2Г на ул. Комсомольской. Она упала с заднего фасада дома на землю около отмостки. И разбилась насмерть. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть женщины.

По словам соседей, пенсионерка проживала в квартире вместе с дочерью, которая в момент трагедии вышла в магазин. Вернулась она уже к телу погибшей матери.  Вероятно, она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. И выпала вместе с ней. Сетка валялась рядом с худеньким телом, накрытым покрывалом.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили соседей. А позже передали материалы дела в Следственный комитет.

-Проводим доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщила 21 мая «Курьер. Седа. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия, выяснить, был ли это несчастный случай.

В Следственном комитете уточнили, что погибшая была 1933 года рождения.

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