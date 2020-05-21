Смерть выпавшей из окна 5-го этажа 87-летней старушки проверяет СК Бердска

Следователям предстоит установить обстоятельства гибели пенсионерки, выяснить, был ли это несчастный случай. Трагедия произошла в тот момент, когда ее дочь вышла в магазин.

Пожилая женщина выпала из окна вместе с москитной сеткой и разбилась насмерть

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели пожилой женщины в Бердске вечером 19 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» бабушка выпала из окна на пятом этаже в доме №2Г на ул. Комсомольской. Она упала с заднего фасада дома на землю около отмостки. И разбилась насмерть. Приехавшие медики скорой помощи констатировали смерть женщины.

По словам соседей, пенсионерка проживала в квартире вместе с дочерью, которая в момент трагедии вышла в магазин. Вернулась она уже к телу погибшей матери. Вероятно, она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. И выпала вместе с ней. Сетка валялась рядом с худеньким телом, накрытым покрывалом.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили соседей. А позже передали материалы дела в Следственный комитет.

-Проводим доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщила 21 мая «Курьер. Седа. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия, выяснить, был ли это несчастный случай.

В Следственном комитете уточнили, что погибшая была 1933 года рождения.