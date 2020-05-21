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Астероид размером более 1 километра подлетит к Земле 21 мая 2020 года

12:20 21.05.2020 Фото: Pixabay
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Астероид обнаружили наземные службы слежения NASA. На данный момент специалисты агентства подтверждают, что не смотря на достаточно близкий пролет, астероид не опасен для планеты Земля. Тем не менее, астероид BQ — это самая большая космическая скала, которая пролетит над нашей планетой с июля прошлого года. Само наличие подобного объекта призвано напомнить людям о потенциальных опасностях, скрывающихся в глубоком космосе.

Астероид размером более 1 километра подлетит к Земле 21 мая 2020 года
В данный момент астероид BQ мчится в космосе со скоростью около 11,68 км/с

Астероид с кодовым названием 136795 (BQ 1997) движется вокруг Солнца по траектории, которая приведет его на расстояние «близкого сближения» с Землей. Сегодня NASA отслеживает десятки так называемых околоземных объектов (ОЗО), которые ежемесячно приближаются к Земле, но, как правило, редко вызывают какие-либо опасения.

21 мая 2020года астероид BQ сблизится с Землей максимально. Он пролетит на расстоянии около 0,04115 астрономических единиц (au). Другими словами, завтра астероид пролетит на расстоянии примерно 6,15 миллионов километров над поверхностью Земли, что в 16 раз больше, чем расстояние до Луны.

Эта крупная космическая скала была впервые обнаружена в Солнечной системе в 1997 году и в последний раз наблюдалась 15 февраля 2020 года. Основываясь на яркости астероида, астрономы оценивают его размеры где-то между 668 и 1,4 километров в диаметре.

И хотя, согласно сегодняшним данным, астероид не представляет угрозы для Земли ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Опасность столкновения Земли с подобным объектом может привести к глобальной катастрофе.

По данным NASA, любой ударный элемент размером более одного километра может иметь катастрофическое воздействие на всю планету. Такие астероиды называют «потенциально опасными» объектами. К ним относят астероиды длина которых более 140 метром, а расстояние до Земли варьируется пределах 0.05au.

В данный момент астероид BQ мчится в космосе со скоростью около 11,68 км/с. Не смотря на то, что завтра астероид благополучно пройдет мимо нашей планеты, орбитальные расчеты NASA показывают, что скала продолжит посещать орбиту Земли вплоть до 2191 года.

Источник: rwspace

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