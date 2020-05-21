Астероид размером более 1 километра подлетит к Земле 21 мая 2020 года

Астероид обнаружили наземные службы слежения NASA. На данный момент специалисты агентства подтверждают, что не смотря на достаточно близкий пролет, астероид не опасен для планеты Земля. Тем не менее, астероид BQ — это самая большая космическая скала, которая пролетит над нашей планетой с июля прошлого года. Само наличие подобного объекта призвано напомнить людям о потенциальных опасностях, скрывающихся в глубоком космосе.

В данный момент астероид BQ мчится в космосе со скоростью около 11,68 км/с

Астероид с кодовым названием 136795 (BQ 1997) движется вокруг Солнца по траектории, которая приведет его на расстояние «близкого сближения» с Землей. Сегодня NASA отслеживает десятки так называемых околоземных объектов (ОЗО), которые ежемесячно приближаются к Земле, но, как правило, редко вызывают какие-либо опасения.

21 мая 2020года астероид BQ сблизится с Землей максимально. Он пролетит на расстоянии около 0,04115 астрономических единиц (au). Другими словами, завтра астероид пролетит на расстоянии примерно 6,15 миллионов километров над поверхностью Земли, что в 16 раз больше, чем расстояние до Луны.

Эта крупная космическая скала была впервые обнаружена в Солнечной системе в 1997 году и в последний раз наблюдалась 15 февраля 2020 года. Основываясь на яркости астероида, астрономы оценивают его размеры где-то между 668 и 1,4 километров в диаметре.

И хотя, согласно сегодняшним данным, астероид не представляет угрозы для Земли ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Опасность столкновения Земли с подобным объектом может привести к глобальной катастрофе.

По данным NASA, любой ударный элемент размером более одного километра может иметь катастрофическое воздействие на всю планету. Такие астероиды называют «потенциально опасными» объектами. К ним относят астероиды длина которых более 140 метром, а расстояние до Земли варьируется пределах 0.05au.

В данный момент астероид BQ мчится в космосе со скоростью около 11,68 км/с. Не смотря на то, что завтра астероид благополучно пройдет мимо нашей планеты, орбитальные расчеты NASA показывают, что скала продолжит посещать орбиту Земли вплоть до 2191 года.

Источник: rwspace