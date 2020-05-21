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Заразилась COVID-19 и принимала клиентов стилист в Москве

13:30 21.05.2020 Фото: m24.ru
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Первый тест на COVID-19 дал положительный результат. Приехавшие к Ирине врачи обязали ее закрыться на карантин, однако девушка решила соблюдать его лишь частично.

Заразилась COVID 19 и принимала клиентов стилист в Москве
Мастер или посетитель может быть носителем инфекции

В телеграм-каналах появились сообщения о том, что стилист из Москвы по имени Ирина принимает клиентов у себя дома, несмотря на то что больна коронавирусом. Согласно этим данным, диагноз стал известен неделю назад, когда девушка самостоятельно решила провериться на COVID-19 и тест дал положительный результат.

Приехавшие к Ирине врачи обязали ее закрыться на карантин, однако девушка решила соблюдать его лишь частично: сама к клиентам выезжать перестала, а вот работать у себя дома продолжила.

Корреспонденту Москвы 24 удалось пообщаться с мастером и даже записаться к ней на стрижку и укладку. О том, что Ирине уже приходил положительный результат теста на коронавирус, новой клиентке она, конечно, не рассказала.

«Я уже переболела, сейчас нахожусь на карантине две недели. У меня уже брали анализ, и я уже получила анализ отрицательный один, жду второго. Я не выезжаю к клиентам уже два месяца. Я если и принимаю, то только соседей ближайших», – сказала Москве 24 стилист.

Помимо всего прочего, девушка убеждена, что опасность коронавируса преувеличена, а сама болезнь «не такая страшная».

Люди знают, что я ничем не болею, и вообще эта болезнь не настолько опасна, как все раздувают. Те люди, у которых есть отклонения, дома сидят. Ходить куда-то – это все равно риск… И вообще коронавирус не такая страшная болезнь. А мы веруем, что от этого спасаться бесполезно, все переболеют и лучше сейчас переболеть, чем потом. Кому суждено – тот умрет.

По словам девушки, у нее есть отрицательный результат теста на коронавирус, но она ждет второго теста для подтверждения отсутствие диагноза. Справки о том, что стилист уже не больна COVID-19, у нее нет.

Из-за введенного в России режима ограничений и закрытия салонов красоты многие сотрудники этих заведений решили принимать клиентов у себя дома. Однако врачи настоятельно рекомендуют избегать подобных визитов из-за их опасности. Кроме того, необходимо понимать, что в режиме всеобщей самоизоляции такие действия специалиста по красоте незаконны и повлекут за собой штраф.

Врач-терапевт высшей категории Людмила Алексеева в разговоре с Москвой 24 объяснила, что даже при отсутствии симптомов мастер может представлять опасность для клиента и наоборот.

«Мастер или посетитель может быть носителем инфекции, переносить ее бессимптомно. Никто же этого не знает. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя обращаться к мастерам, которые могут делать эту работу на дому. К тому же у нас еще не сняли режим самоизоляции», – заключила эксперт.

Ранее стало известно, что прокуроры в Белгородской области проверят информацию о том, как парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов.

До этого правительство области сообщало, что в Ракитянском районе 23 человека были заражены парикмахером с COVID-19. Сам он в больнице, остальные лечатся дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также начал Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по области.

«В ходе мониторинга СМИ и интернета выявлены публикации о том, что после контактов с парикмахером в Ракитянском районе, у которого подтвержден COVID-19, у членов 7 семей также выявлен коронавирус», – говорится в сообщении регионального СК.

Источник: m24.ru

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