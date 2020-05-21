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Разрезать «Титаник» и поднять телеграф Маркони со дна Атлантического океана разрешил американский суд

12:58 21.05.2020 Фото: © RMS Titanic Inc.
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Впервые за 108 лет со дня трагедии, исследователи разрежут обломки легендарного лайнера. Суд одобрил экспедицию, назвав это уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия.

Разрезать Титаник и поднять телеграф Маркони со дна Атлантического океана разрешил американский суд
Федеральный суд в Вирджинии 18 мая одобрил планы компании RMS Titanic достать с затонувшего корабля беспроводной телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъему затонувших судов разрезать обломки «Титаника» на дне Атлантического океана, чтобы достать беспроводной телеграф Маркони, известный как «голос «Титаника». Об этом сообщает Washington Post.

Федеральный суд в Вирджинии 18 мая одобрил планы компании RMS Titanic достать с затонувшего корабля беспроводной телеграф Маркони. Именно его экипаж использовал, чтобы связаться с соседними кораблями и запросить помощь во время крушения.

Отмечается, что впервые за 108 лет со дня трагедии, исследователи разрежут обломки легендарного лайнера. Суд одобрил экспедицию, назвав это «уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей «Титаника».

RMS Titanic все еще предстоит получить одобрение от суда плана финансирования. Тем не менее, это осложняется пандемией коронавируса, парализовавшей работу многих ведомств. Экспедицию с использованием подводных роботов планируется начать уже летом этого года.

Ранее стало известно, что в США скрыли факт столкновения подводной лодки британской компании с «Титаником» — инцидент произошел в июле 2019 года.

Источник: Washington Post.

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