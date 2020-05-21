Инкассаторский авто протаранил легковушку в Бердске

Водитель бронированной «ГАЗели», отъезжая задним ходом с парковки, не заметил находившийся сзади своего авто в так называемой «слепой зоне» автомобиль Honda Accord.
Водитель бронированной «ГАЗели», отъезжая задним ходом с парковки, не заметил находившийся сзади своего авто в так называемой «слепой зоне» автомобиль Honda Accord.
Как отмечает Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО, водитель инкассаторского авто не выполнил условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.
— Сводка носит информативный характер и не определяет виновности в ДТП, — добавляет Ольга Гейнисман.
Указанное столкновение транспортных средств произошло вчера, 20 мая, около 15 часов на улице Первомайская в районе супермаркета «Сантимо» и обошлось без пострадавших. По сообщению очевидцев из числа участников группы АвтоБердск ВКонтакте, авария весьма обеспокоила бригаду инкассаторов. До приезда сотрудников ГИБДД они с автоматами охраняли ценный груз, находившийся внутри их автомобиля.
Справедливости ради отметим, что со столь нечастой «боевой» задачей — нести дежурства в условиях произошедшего ДТП — инкассаторы справились чётко по инструкции и сдались только на милость приехавшим на место происшествия сотрудникам областного полка ГИБДД.