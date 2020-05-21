«Мы не вылетели из БКД»: Отремонтируют за 150 млн руб. ул. Черемушную и Боровую в Бердске

Я не могу понять такой формулировки: вылетел из программы. Есть определенные задачи, которые необходимо решить в самые кратчайшие сроки для того,чтобы реализовывать проект по ул.Черемушной, отметил Совбанов.

22 марта ремонтировали дороги Микрорайона

Отремонтируют ли автомобильные дороги в 2020 году, рассказал начальник управления ЖКХ Максим Совбанов на онлайн-конференции 21 мая.

Напомним, сообщалось, что выбросили из нацпроекта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и лишили 105 млн рублей Бердск. Деньги отдадут Новосибирску.

— Я не могу понять такой формулировки: вылетел из программы. Бердск не вылетел из программы. Есть определенные задачи, которые необходимо решить в самые кратчайшие сроки для того,чтобы реализовывать проект по ул.Черемушной. Объем финансирования по БКД в 2020 году по ул.Черемушной 150 млн. рублей, — сообщил Максим Флюрович.

Планируется отремонтировать автомобильные дороги по ул. Черемушной от ул. Боровой до микрорайона Раздольного и ремонт ул. Боровой от ул. Черемушной до ул. Лунной, включая кольцо в районе торгового центра.