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«Мы не вылетели из БКД»: Отремонтируют за 150 млн руб. ул. Черемушную и Боровую в Бердске

17:37 21.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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Я не могу понять такой формулировки: вылетел из программы. Есть определенные задачи, которые необходимо решить в самые кратчайшие сроки для того,чтобы реализовывать проект по ул.Черемушной, отметил Совбанов.

Мы не вылетели из БКД: Отремонтируют за 150 млн руб. ул. Черемушную и Боровую в Бердске
22 марта ремонтировали дороги Микрорайона

Отремонтируют ли автомобильные дороги в 2020 году, рассказал начальник управления ЖКХ Максим Совбанов на онлайн-конференции 21 мая.

Напомним, сообщалось, что выбросили из нацпроекта по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и лишили 105 млн рублей Бердск. Деньги отдадут Новосибирску.

— Я не могу понять такой формулировки: вылетел из программы. Бердск не вылетел из программы. Есть определенные задачи, которые необходимо решить в самые кратчайшие сроки для того,чтобы реализовывать проект по ул.Черемушной. Объем финансирования по БКД в 2020 году по ул.Черемушной 150 млн. рублей, — сообщил Максим Флюрович.

Планируется отремонтировать автомобильные дороги по ул. Черемушной от ул. Боровой до микрорайона Раздольного и ремонт ул. Боровой от ул. Черемушной до ул. Лунной, включая кольцо в районе торгового центра.

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От редакции

Эти дороги нужно ремонтировать?

Аноним, 21 мая 2020 14:15
НВР:
Дороги как дороги. В Бредске все такие.
А вот тротуар на Красноармейской не ремонтировался у же наверно лет 70.
Не тротуар, а полоса препятствий, ноги можно попереломать.
женщина, 21 мая 2020 14:19
НВР:
Очень даже нужно!!!! И поскорее!
Андрей, 21 мая 2020 15:07
Свежо придани, да верится с трудом.

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