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54 ребенка в больницах с подозрением и подтвержденным COVID-19 в регионе. Вирус сразил 122 малыша на 21 мая

13:25 21.05.2020
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Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.

54 ребенка в больницах с подозрением и подтвержденным COVID 19 в регионе. Вирус сразил 122 малыша на 21 мая
Дети подвержены коронавирусу не меньше, чем взрослые
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
54 ребенка в больницах с подозрением и подтвержденным COVID 19 в регионе. Вирус сразил 122 малыша на 21 мая

54 ребенка в больницах с подозрением и подтвержденным COVID-19 в регионе. Вирус сразил 122 малыша на 21 маяСвалил COVID-19 медика высшего ранга в Искитимской ЦГБ? Несколько сотрудников горбольницы заразились коронавирусомЕщё 1266 новостей

По данным оперативного штаба региона на 11 утра 21 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались 2 человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет.

Всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.

В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1466.

3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 – в Сузунской, 2 – в Коченевскую, 4 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 85 268 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, 14824 – сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ за сутки: 682 обращения, 28 человек

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