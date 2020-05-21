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Фото дня: засыпали землей 5-метровую яму после прорыва на теплотрассе на ул. Лунная Бердска. Дорога ещё перекрыта

17:29 21.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая. Впереди — укладка асфальта.

Фото дня: засыпали землей 5 метровую яму после прорыва на теплотрассе на ул. Лунная Бердска. Дорога ещё перекрыта
Перекрыта ул. Лунная 7 дней из-за коммунальной аварии в Бердске

Засыпали землей траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная Бердска 21 мая. Напомним, 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая. Впереди — укладка асфальта.

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От редакции

Ждёте открытия дороги?

Аноним, 21 мая 2020 15:06
Ждём горячей воды.

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