Засыпали землей траншею в 5 метров после ремонта теплотрассы на ул. Лунная Бердска 21 мая. Напомним, 5-метровая яма зияла здесь неделю. Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая. Впереди — укладка асфальта.
Фото дня: засыпали землей 5-метровую яму после прорыва на теплотрассе на ул. Лунная Бердска. Дорога ещё перекрыта
Коммунальщики обещали открыть дорогу 22 мая. Впереди — укладка асфальта.
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Аноним, 21 мая 2020 15:06
Ждём горячей воды.
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