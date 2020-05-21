Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске

Чиновники полагают, что наклон станет более пологими, когда повысится в Обском море уровень воды и понтоны поднимутся. Строить бетонный мост за 62 млн рублей взамен аварийного в 2020 году не будут — денег нет. Смотрите видео.

Дачники шутят: вниз, как с горки, можно съехать, а вверх…

Строительства нового моста через речку Гуменку в Бердске не случится в 2020 году. Денег на сооружение новой переправы с «большой земли» к десяткам СНТ в районе бердского водозабора по-прежнему нет. Между тем, дачники жалуются, что спуск на понтонный мост стал очень крутым: спуститься пенсионерам с ведрами или велосипедом невозможно.

— Лестница с городского берега практически вертикальная. Убиться можно. Велосипед не затащат даже молодые. А мы почти каждый день бываем на даче. Пока автобусы не пустили, на велосипеде ездили. Это был какой-то цирк с риском для жизни. Ползком приходилось передвигаться, — поделилась в «Курьер. Среда. Бердск» Нина Александровна.

Она попросила посодействовать в ремонте моста — сделать так, чтобы по нему можно было без особых проблем перейти на другой берег.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал «Курьер. Среда. Бердск» лично посмотреть, что случилось с понтонным мостом к дачному сезону-2020. Он прекрасно знает, что состояние переправы далеко от идеального. Но полагает, что спуск на мост станет более пологим, когда поднимется вода в Обском море и речке Раздельной, а вместе с ней и понтоны, к которым прикреплено пешеходное полотно из досок.

— Спуск стал круче из-за низкой воды. Воды прибавится — понтоны поднимутся. Они уже потихонечку поднимаются. Посмотрю, как там обстановка. В любом случае я дам поручение управлению ЖКХ проверить, разобраться. Мост находится у него на балансе, — прокомментировал Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск» 21 мая.

По его словам, в 2020 году новый мост через Раздельную строить не будут — нет денег. Но поддерживать существующую понтонную переправу в рабочем состоянии обязано УЖКХ. На то, чтобы прикрепить выпавшие доски или поправить погнувшиеся поручни много средств не требуется.

Сегодня мост облюбовали рыбаки, прямо с него закидывая удочки. Рядом полный мусорный бак. Все этого говорит в пользу того, что переправа пользуется спросом. А летом этот путь на дачи будет еще более востребованным. Пока же, действительно, спуск крутой — пройти по нему налегке страшно, а с поклажей вообще кажется нереальным.

Ремонту не подлежит

Понтонный мост — единственная переправа через Гуменку

Напомним, что понтонный мост через Гуменку, ведущий к бердским дачам, признан аварийным и не подлежащим ремонту еще в 2012 году. Такое заключение официально сделала инженерная лаборатория. С того времени были годы, когда он становился реально опасным для пешеходов — вываливались целые звенья и дачники рисковали упасть в воду. И состояние моста только ухудшается.

Замена конструкций стоит дорого. Например, цена одного понтонного звена 540 тыс. рублей. Всего их 12. Поэтому власти несколько лет назад всерьез заговорили о строительстве новой капитальной пешеходной переправы. Автомобильный мост, который стал бы альтернативой объездной дороге, будет стоить более 0,5 млрд рублей. У Бердска таких денег нет. Хотя рассматривали вариант включения нового бердского моста в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2019-2020 годы. Но этого не произошло.

Первоначально строительство бетонного пешеходного моста взамен понтонного (который, скорее, является плавучим настилом) вместе с берегоукреплением оценили в 83 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Такие деньги можно получить только по федеральной программе.

цифры



Более 4000 участков расположены не противоположном берегу речки раздельной вдлизи понтонного моста.

Согласно проекту новосибирской фирмы ООО «Доргеопроект» длина пешеходного сооружения составит порядка 160 м, протяженность подходов к нему – около 200 м, расчетная нагрузка – до 400 кг на 1 кв. м.

После корректировки проекта, стоимость его уменьшилась до 67 млн рублей.

— Дай Бог, чтобы ничего не случилось! Мы надеемся, что на следующий год будут выделены средства из области. 100-тысячный город, а люди ходят и рискуют жизнью! — высказывалась депутат Елена Белова в разгар прошлогоднего дачного сезона.

Мост нужен

Но и в 2020-м тема безопасности понтонного моста актуальна для ее избирателей. Но, судя по всему, сроки возведения новой переправы еще отодвигаются.

-Истек срок проекта, поэтому нужно делать новую экспертизу. И это будет только в следующем году, если будут деньги. На этот год нет никакого финансирования, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна 21 мая.

-Люди, конечно, обращаются! Пожилым тяжело, река не наполнилась и спуск слишком крутой. Жалко пенсионеров. У меня целая переписка с избирателями, они везде писали, вплоть до губернатора. Мы эту тему, безусловно, не оставим, не забудем. И на следующий год будем поднимать, — отметила Белова.

Депутат уверена, что мост нужен:

-Автобусы до пандемии битком ходили на дачи. Часть жителей добирается пешком, кому-то удобно напрямую. А через мост, им бедным, с тележками и авоськами очень тяжело.

Рыбаки облюбовали понтонный мост