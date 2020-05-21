Убиться можно: Дачники с велосипедами и ведрами ползут по крутому спуску понтонного моста через Гуменку в Бердске

Строительства нового моста через речку Гуменку в Бердске не случится в 2020 году. Денег на сооружение новой переправы с «большой земли» к десяткам СНТ в районе бердского водозабора по-прежнему нет. Между тем, дачники жалуются, что спуск на понтонный мост стал очень крутым: спуститься пенсионерам с ведрами или велосипедом невозможно.
— Лестница с городского берега практически вертикальная. Убиться можно. Велосипед не затащат даже молодые. А мы почти каждый день бываем на даче. Пока автобусы не пустили, на велосипеде ездили. Это был какой-то цирк с риском для жизни. Ползком приходилось передвигаться, — поделилась в «Курьер. Среда. Бердск» Нина Александровна.
Она попросила посодействовать в ремонте моста — сделать так, чтобы по нему можно было без особых проблем перейти на другой берег.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал «Курьер. Среда. Бердск» лично посмотреть, что случилось с понтонным мостом к дачному сезону-2020. Он прекрасно знает, что состояние переправы далеко от идеального. Но полагает, что спуск на мост станет более пологим, когда поднимется вода в Обском море и речке Раздельной, а вместе с ней и понтоны, к которым прикреплено пешеходное полотно из досок.
— Спуск стал круче из-за низкой воды. Воды прибавится — понтоны поднимутся. Они уже потихонечку поднимаются. Посмотрю, как там обстановка. В любом случае я дам поручение управлению ЖКХ проверить, разобраться. Мост находится у него на балансе, — прокомментировал Владимир Николаевич «Курьер. Среда. Бердск» 21 мая.
По его словам, в 2020 году новый мост через Раздельную строить не будут — нет денег. Но поддерживать существующую понтонную переправу в рабочем состоянии обязано УЖКХ. На то, чтобы прикрепить выпавшие доски или поправить погнувшиеся поручни много средств не требуется.
Сегодня мост облюбовали рыбаки, прямо с него закидывая удочки. Рядом полный мусорный бак. Все этого говорит в пользу того, что переправа пользуется спросом. А летом этот путь на дачи будет еще более востребованным. Пока же, действительно, спуск крутой — пройти по нему налегке страшно, а с поклажей вообще кажется нереальным.
Ремонту не подлежит
Напомним, что понтонный мост через Гуменку, ведущий к бердским дачам, признан аварийным и не подлежащим ремонту еще в 2012 году. Такое заключение официально сделала инженерная лаборатория. С того времени были годы, когда он становился реально опасным для пешеходов — вываливались целые звенья и дачники рисковали упасть в воду. И состояние моста только ухудшается.
Замена конструкций стоит дорого. Например, цена одного понтонного звена 540 тыс. рублей. Всего их 12. Поэтому власти несколько лет назад всерьез заговорили о строительстве новой капитальной пешеходной переправы. Автомобильный мост, который стал бы альтернативой объездной дороге, будет стоить более 0,5 млрд рублей. У Бердска таких денег нет. Хотя рассматривали вариант включения нового бердского моста в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2019-2020 годы. Но этого не произошло.
Первоначально строительство бетонного пешеходного моста взамен понтонного (который, скорее, является плавучим настилом) вместе с берегоукреплением оценили в 83 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Такие деньги можно получить только по федеральной программе.
цифры
Согласно проекту новосибирской фирмы ООО «Доргеопроект» длина пешеходного сооружения составит порядка 160 м, протяженность подходов к нему – около 200 м, расчетная нагрузка – до 400 кг на 1 кв. м.
После корректировки проекта, стоимость его уменьшилась до 67 млн рублей.
— Дай Бог, чтобы ничего не случилось! Мы надеемся, что на следующий год будут выделены средства из области. 100-тысячный город, а люди ходят и рискуют жизнью! — высказывалась депутат Елена Белова в разгар прошлогоднего дачного сезона.
Мост нужен
Но и в 2020-м тема безопасности понтонного моста актуальна для ее избирателей. Но, судя по всему, сроки возведения новой переправы еще отодвигаются.
-Истек срок проекта, поэтому нужно делать новую экспертизу. И это будет только в следующем году, если будут деньги. На этот год нет никакого финансирования, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна 21 мая.
-Люди, конечно, обращаются! Пожилым тяжело, река не наполнилась и спуск слишком крутой. Жалко пенсионеров. У меня целая переписка с избирателями, они везде писали, вплоть до губернатора. Мы эту тему, безусловно, не оставим, не забудем. И на следующий год будем поднимать, — отметила Белова.
Депутат уверена, что мост нужен:
-Автобусы до пандемии битком ходили на дачи. Часть жителей добирается пешком, кому-то удобно напрямую. А через мост, им бедным, с тележками и авоськами очень тяжело.
"Пока автобусы не пустили, на велосипеде ездили."
не понял: так можно так на велике или невозжно?