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Для кого новолуние 22 мая 2020 года будет опасным и как не наделать роковых ошибок в этот энергетически неблагоприятный день

17:16 21.05.2020 Фото: pxhere.com
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В Новолуние в мае можно вкладывать деньги в новые проекты, заключать финансовых сделки, составлять бизнес-планы, мечтать и желать большего.

Для кого новолуние 22 мая 2020 года будет опасным и как не наделать роковых ошибок в этот энергетически неблагоприятный день
Новолуние в мае пройдет под влиянием знака Зодиака Телец

Новолуние считается временем построения новых планов и поиска вдохновения на новые свершения. В мае 2020 лунная энергетика в столь важный день будет неблагоприятной, а потому с переменами лучше повременить. О главных особенностях и опасностях Новолуния 22 мая 2020 расскажем в нашем материале.

Новолуние в мае пройдет под влиянием знака Зодиака Телец. Удача ждет только устремленных к успеху людей, которые давно наметили план действий. Те же, кто пока не определился, должны аккуратно принимать важные решения, ведь эмоциональной стабильности в этот день можно не ждать.

Особенности влияния Новолуния 22 мая 2020 — что можно делать в этот день

Новолуние наступит 22 мая 2020 года в 20.38 по московскому времени. Свое влияние на человека луна будет оказывать уже с 21 мая и по 23-24 мая включительно. В эти дли лучше избегать решительных действий и кардинальных жизненных перемен, чтобы не наделать роковых судьбоносных ошибок.

Новолуние всегда приносит с собой особый эмоциональный всплеск. В каждом просыпается особенная чувствительность и ранимость, а реакции на обыденные ситуации становятся чересчур драматичными. Астрологи советуют держать себя в руках и не поддаваться сиюминутным порывам, чтобы не испортить свои отношения с окружающими вас людьми.

Новолуние пройдет в знаке Тельца, а значит неожиданности и сюрпризы принесет финансовая сфера жизни. Те, чьи мысли заняты работой и достижением материальных благ, испытают благотворное влияние фазы луны. А вот те, кто чувствует усталость и нестабильность, будут чувствовать дискомфорт из-за своей занятости и невозможности уделить время другим сферам своей жизни.

Успеха в Новолуния достичь смогут все, кто настроится на активный труд и не будет бояться брать на себя лишние обязательства. Важно правильно составить планы на ближайшие дни, чтобы избежать хаоса, который будет выбивать из колеи.

В Новолуние в мае можно вкладывать деньги в новые проекты, заключать финансовых сделки, составлять бизнес-планы, мечтать и желать большего. Важно рассчитать все шаги к достижению цели, чтобы после окончания неоднозначного периода приступить к реализации запланированного.

Что нельзя делать в Новолуние в мае 2020
Астрологи говорят о неоднозначности Новолуния, а потому действовать решительно в эти не советуют — можно составить детальный план на будущее, но не спешить выполнять первые пункты, ведь под влиянием Луны многие могут настроить воздушных замков и не рассчитать свои силы и возможности.

Нельзя в Новолуние конфликтовать и выяснять отношения. Многие будут очень чувствительны к критике, а потому серьезный разговор может закончиться крупной ссорой и разрывом отношений.

Если же люди вам близки и приятны, то построение совместных планов пойдет на пользу вам отношениям. В Новолуние хочется дарить любимым нежность и тепло, и отказывать себе в подобной прихоти не стоит.

Важно не думать о плохом и не настраиваться на негатив — поиск плюсов даже в самых критичных ситуациях поможет открыть второе дыхание и вдохновение на новые свершения.

Кого ждет опасность в майское Новолуние
Представителям некоторых знаков зодиака Новолуние 22 мая принесет массу неприятностей, говорят астрологи.

В частности Овны могут поддаться деструктивному настроению — все будет валиться из рук. Самоорганизация не является вашим «коньком», а во время неблагоприятного влияния Луны вы и вовсе не сможете собрать мысли и сконцентрироваться на главном.

Тяжелыми ближайшие дни будут и для Тельцов. Вы цените внутреннюю гармонию и покой, а во время Новолуния вас будут раздирать противоречивые эмоции. Многие споры и конфликты возникнут по вашей инициативе — старайтесь держать себя в руках и не становиться провокатором.

Нелегко будет Козерогам. Работоспособность и продуктивность будут на нуле, из-за чего может страдать ваша самооценка и вера в лучшее. Разрешите себе расслабиться и полениться, чтобы набраться сил на будущие свершения.

Источник: therussiantimes.com

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