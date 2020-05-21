Наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами в день его 65-летия президент Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР

Президент также поздравил министра обороны с 65-летием.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны РФ Сергея Шойгу, отмечающего в четверг 65-летие, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами», — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне — Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». В 1991-1994 годах — председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994-2012 годах возглавлял МЧС России. С 11 мая 2012 года был губернатором Московской области. 6 ноября 2012 года Шойгу был назначен министром обороны РФ. Генерал армии, Герой Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

Источник: ТАСС