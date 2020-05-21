Не плачь, если уволили. Тебя примут на работу в нацпроекты

Потерявших работу планируют занять на стройках и в благоустройстве городов: одним из способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

В правительстве обсуждают ускорение нацпроекта «Жилье и городская среда» в качестве одного из механизмов борьбы с растущей безработицей

Уволенным гражданам предложат заняться покраской и озеленением.

Потерявших работу планируют занять на стройках и в благоустройстве городов: одним из способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказал «Известиям» близкий к кабмину источник. Информацию подтвердили еще два участника совещаний в правительстве. По словам собеседников, многие подпроекты, входящие в его состав, оперативно генерируют рабочие места, позволяют нанимать людей на основании временных договоров и не требуют для запуска существенных вложений и длительных согласований. Эксперты полагают, что такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как антикризисная мера, но на длинном горизонте он абсолютно неоправдан.

Крась, озеленяй

В правительстве обсуждают ускорение нацпроекта «Жилье и городская среда» в качестве одного из механизмов борьбы с растущей безработицей, сообщили «Известиям» три источника, знакомые с ходом совещаний. На данный момент согласование конкретных мероприятий этого нацпроекта в регионах перегружено бюрократическими процедурами, пояснил один из них.

— Деньги в бюджете выделены, но не раскассированы, и с этим основные сложности, — сказал собеседник «Известий».

Потерявших работу граждан планируется привлекать к участию в нацпроекте по временным договорам, пояснил источник. По его словам, в качестве инфраструктуры для трудоустройства может быть использована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Подпроекты «Жилья и городской среды» (например, «Формирование комфортной городской среды») позволяют оперативно генерировать рабочие места и не требуют колоссальных вложений для запуска, добавил собеседник.

— Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и так далее, — заявил источник.

В Минтруде и Минстрое на просьбу «Известий» прокомментировать этот механизм поддержки занятости оперативно не ответили.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Нацпроект «Жилье и городская среда» — один из наиболее дорогостоящих. На него предусмотрено финансирование в размер 1,1 трлн рублей до 2024 года. В состав национального входят четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Один из ключевых его индикаторов, кроме ежегодных объемов ввода новых домов в эксплуатацию, — индекс качества городской среды. Он складывается из таких критериев как, например, озеленение, привлекательность архитектуры, освещенность, уровень транспортной, досуговой инфраструктуры и т.д.

Тактика, не стратегия

В России в период нерабочих дней (длился с 25 марта по 12 мая) официальная безработица выросла почти на 30% — до 1,665 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках парламентского часа в Совете Федерации.

Она также добавила, что правительство видит и понимает сложившуюся на рынке труда ситуацию. В связи с этим на конец мая запланировано совещание у президента, власти сообщат о дополнительных мерах по борьбе с выросшей безработицей. В их числе есть и общественные работы, уточнила Татьяна Голикова.

Показатель безработицы в России считают по двум методикам. Уровень официальной безработицы определяют исходя из общего числа граждан, стоящих на учете в органах службы занятости, а число фактических безработных — по методике Международной организации труда. По этому принципу безработица может вырасти до 5,3 млн человек.

Вовлекать граждан в разного рода работы на государство имеет смысл только в качестве краткосрочной антикризисной меры, — это не должно становиться стратегией, уверен руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Такой вариант трудоустройства будет востребован прежде всего среди занятых в теневом секторе, а также граждан, оказывающих индивидуальные услуги: у них минимальный уровень соцзащиты от потери работы, полагает он.

Такая мера позволит избежать взрывного роста безработицы, однако на длинном горизонте более эффективно переобучение граждан, в том числе новым специальностям. Впрочем, до конца эпидемии следует скорее поддерживать занятость на предприятиях и стимулировать спрос, резюмировал Дмитрий Белоусов.

Проекты по улучшению городской среды обладают одним из наиболее высоких мультипликативных эффектов на экономику среди всех отраслей, добавил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, даже сравнительно примитивные работы по благоустройству резко оживляют экономику территорий, например привлекают туда ритейл. Он согласен с тем, что ускорение нацпроекта по жилью позволит быстро создать новые рабочие места для безработных. Ради большей оперативности для этого может быть использован в том числе механизм государственно-частного партнерства, резюмировал Андрей Шубин.

Ранее руководство страны уже анонсировало несколько мер поддержки занятости. Например, президент объявил о запуске льготного кредитования на выплату зарплаты. Ее ключевое условие: списание суммы задолженности после завершения программы при условии сохранения 90% рабочих мест.

Кроме этого, правительство утвердило кредиты по нулевой ставке для компаний из пострадавших отраслей. Эта мера также направлена прежде всего на поддержку занятости, однако бизнес может использовать займы в том числе и на другие цели.

Еще одна мера — выплаты пособий потерявшим работу после 1 марта по максимальной ставке — 1 МРОТ.

Источник: Известия