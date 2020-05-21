Обработка: Грабят под маской дезинфекции пенсионеров в России. Не открывайте двери чужим!

Днем в дверь пенсионерки позвонили. На пороге стояли люди в костюмах химзащиты и с опрыскивателями в руках. Сам тамбур на 4 двери был мокрым, только что обработанным. «Здравствуйте, у вас в подъезде есть заболевший коронавирусом. Мы все продезинфицировали! — заявили мошенники.

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Грабители, притворяющиеся то газовщиками, то сотрудниками ЖЭКа, в пандемию «переобулись»: теперь они носят костюмы химзащиты. Пенсионерка из Москвы Ирина Белокраинская открыла дверь людям в костюмах дезинфекторов, а вскоре обнаружила, что осталась без пенсии.

Когда пройтись по квартирам, грабители знали: в рабочие будни между двумя майскими праздниками многие получили пенсию. Ирина тоже.

Днем в дверь пенсионерки позвонили. На пороге стояли люди в костюмах химзащиты и с опрыскивателями в руках. Сам тамбур на 4 двери был мокрым, только что обработанным. «Здравствуйте, у вас в подъезде есть заболевший коронавирусом. Мы все продезинфицировали! Но нужно, чтобы кто-нибудь из подъезда расписался о сделанной работе», — сообщили сотрудники. «Снаружи было мокро, не выйдешь в тапочках, поэтому я впустила их в квартиру», — говорит Ирина. Документов было несколько. С одним из дезинфекторов она прошла на кухню, чтобы было удобнее заполнять. Второй остался ждать в коридоре. Когда все формальности уладили, дезинфекторы вежливо попрощались и вышли.

На следующий день Ирине нужно было купить еды для котов, но кошелек она не нашла. Хотя точно знала, что он был в сумке, оставленной на банкетке в коридоре. Тогда она и вспомнила про двух вчерашних гостей.

«Потом я уже поняла, что это профессиональная схема. Один отвлекает, шуршит бумажками, другой ворует. Такие вежливые были, не заподозришь подвоха. Потом сижу и думаю: „Что я скажу полиции?“ Сама ведь их в квартиру пустила», — говорит Ирина.

Ирина позвонила подруге: «Как теперь жить? Что есть? Чем кормить животных? Денег нет совсем!» Подруга рассказала об истории волонтерам, те купили еды, оплатили ЖКХ, нашли юриста, чтобы составить заявление.

Ирине, которая уже была на пенсии, пришлось срочно выйти на работу.

«Мошенники пользуются тем, что пенсионеры — всегда люди очень ответственные и очень отзывчивые, — говорит Ирина. — Успокаиваю себя тем, что им, видимо, было нужнее, чем мне. Но, думаю, все им бумерангом вернется».

Страшилки о том, что по квартирам ходят преступники в костюмах дезинфекторов, начали появляться в соцсетях с самого начала пандемии. В конце марта МВД назвало их фейками, но на всякий случай напомнило, что не нужно открывать дверь незнакомцам и впускать в дом людей, предлагающих услуги или представляющихся работниками соцслужб без подтверждающих документов.

Возможно, народное творчество из соцсетей и подало идею профессиональным преступникам.

Источник: АиФ