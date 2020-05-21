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Красота / Общество

С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23-летняя Кадижа Сель Кхан

17:34 21.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/emeraldxbeauty/
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С блогершей даже начали сотрудничать косметические бренды, а её фотографии уже появлялись на разворотах модных журналов.

С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23 летняя Кадижа Сель Кхан
Лицо вновь и вновь покрывалось гнойничками и красными пятнами, сводя на нет уверенность и любовь к себе

Ещё несколько лет назад 23-летняя Кадижа ни за что бы не поверила, что когда-нибудь будет работать моделью.

С момента полового созревания проблемы с кожей лица становились только хуже. Девушка пыталась исправить ситуацию, но скачущие каждый месяц гормоны сводили её старания на нет.

Лицо вновь и вновь покрывалось гнойничками и красными пятнами, сводя на нет уверенность и любовь к себе.

С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23 летняя Кадижа Сель Кхан

Раньше я всегда редактировала свои фотографии перед публикацией, но однажды я просто поняла, что это нечестно

Но сдаваться Кхан не собиралась. Годы борьбы за чистую кожу научили её, как ухаживать за лицом и за собой. Не только в физическом, но и в ментальном плане.

Теперь, когда Кадижа может без тени сомнения сказать «Я красива!», она помогает людям по всему миру, у которых такие же проблемы, как и у неё.

С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23 летняя Кадижа Сель Кхан

Если я не могу изменить свою кожу, зачем мне страдать из-за этого? <…> Вот почему я решила посмотреть на свои проблемы как на что-то позитивное и начать показывать свою кожу без макияжа, фильтров или фотошопа.

Кадижа Сель Кхан

С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23 летняя Кадижа Сель КханРаньше я всегда редактировала свои фотографии перед публикацией, но однажды я просто поняла, что это нечестно. Мне даже стало грустно из-за этого. Тогда я впервые запостила видео, где видна моя кожа без обработки.

Красотка завела профиль в «Инстаграме», где показывает своим подписчикам, как ухаживать за кожей, чтобы не навредить себе.

С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23 летняя Кадижа Сель Кхан

С момента полового созревания проблемы с кожей лица становились только хуже

Конечно, не обходится без советов по макияжу, чтобы каждый смог скрыть свои маленькие недостатки и чувствовать себя на все сто.

Уверенность в себе быстро стала приносить плоды. Сейчас у Кадижи почти 400 тысяч подписчиков, благодарных ей за то, что она доказывает, что проблемы с кожей — хоть и неприятно, но вполне нормально.

С блогершей даже начали сотрудничать косметические бренды, а её фотографии уже появлялись на разворотах модных журналов.

Источник: life.ru

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С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23-летняя Кадижа Сель Кхан
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С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23-летняя Кадижа Сель Кхан