Молитва о семейном благополучии и любви в день Иоанна Богослова 21 мая 2020 года

Если вы хотите молиться не в церкви, а дома, предварительно зажгите свечку, молитесь в абсолютной тишине перед иконой Евангелиста. Лучшее время для молитвы – утро, пока в голову не полезли насущные бытовые мысли.

Иисус Христос выбрал себе в последователи Иоанна и его брата Иакова, которые сперва были учениками Иоанна Крестителя

Иоанн Богослов входил в число двенадцати учеников Иисуса Христа. Примечательно то, что Евангелист стал единственным из них, кто умер своей естественной смертью.

Опираясь на тексты Священного Писания, можно сделать вывод, что сын Божий выделял Иоанна Богослова как своего любимого ученика. Также он стал единственным из апостолов, присутствовавшим при распятии Христа. Сын Божий даже просил перед смертью своего любимца занять место сына для Его безутешной матери. Кстати, поручение Иоанн Богослов исполнил, и не оставил Богородицу до последнего дня ее жизни.

Кем же был Иоанн Богослов?

Иисус Христос выбрал себе в последователи Иоанна и его брата Иакова, которые сперва были учениками Иоанна Крестителя. Следуя за Сыном Божьим, братья Заведеевы могли наблюдать множество чудес, таких как возвращение Христом умершей девочки к жизни, преображение Христа на Фаворской горе, удивительное увеличение числа хлеба и рыбы для пяти тысяч людей, мольбы Божьего Сына в Гефсиманском саду накануне распятия, казнь и воскрешение своего учителя.

В Священном Писании можно встретить историю о том, как мать Иоанна с Иаковом желала посадить сыновей на престол по правую и по левую руку от Христа. Это многое говорит об их значимости для Сына Божьего.

Кроме Евангелия, Иоанн Богослов написал некоторые соборные послания и книгу Откровение. В последней он описал последние дни и часы нашей жизни, после которых наступит Второе пришествие Сына Божьего.

После распятия своего учителя, апостолы пошли по миру проповедовать Его учение. Не стал исключением также Иоанн Богослов. Однако в то время как других последователей казнили за распространение великого учения, главного Евангелиста только сослали на остров Патмос для тяжелого каторжного труда.

Как раз во времена трудной работы в ссылке у Евангелиста и открылся дар видений, в которых Иисус Христос делился с любимым учеником дальнейшей участью нашего мира. Иоанн Богослов в своих снах видел страшные болезни, мучительные смерти, появление Антихриста со своим лжеучением, а после эпоху Тысячелетнего Царствия. Свои видения Евангелист подробно записывал в книгу Откровение.

Вернувшись с острова Патмос, Иоанн Богослов на протяжении долгого времени был Отцом Церкви, посвящая время написанию трех соборных посланий, и скончался мирно естественной смертью в возрасте приблизительно сотни лет.

Молитвы Евангелисту о семейном благополучии и любви

Православные люди со всех уголков планеты и сейчас возносят мольбы главному Евангелисту. О чем же просить его? Ответ очевиден: обо всем, что исходит от чистого сердца и не имеет злых намерений. Однако чаще все-таки обращаются к Иоанну Богослову с просьбами про:

Семейное счастье и благополучие

Благословенную любовь

Рождение здорового ребенка

Домашнюю гармонию в семье

Защиту от недругов и злых сил

Божье покровительство и терпение в вопросе сохранения семьи

Излечение от тяжелых болезней

Если вы хотите молиться не в церкви, а дома, предварительно зажгите свечку, молитесь в абсолютной тишине перед иконой Евангелиста. Лучшее время для молитвы – утро, пока в голову не полезли насущные бытовые мысли.

Об искренней и чистой любви Евангелиста можно просить следующими словами:

«Апостол Святой Иоанн! Ты приходишь на помощь тем, кто взывает к тебе и от всего сердца молит о помощи, прошу помочь и мне, рабу(е) Божьему(ей) (имя). Умоляю не отказывать мне в своей милости и прийти на помощь. Выпроси у Господа для меня благословений, пусть одарит меня любовью искренней и благородной. Наполни мою открытую душу этим светлым добрым чувством. Покровительствуй мне в борьбе против соблазнов и тяжелых испытаний. Аминь».

Если семью настигли непростые времена, а конфликты и скандалы стали частыми гостями, к Евангелисту можно обратиться с просьбой о гармонии и терпении:

«Апостол Иоанн Богослов! Последнее время тянется, словно в постоянной тьме, наказывает Господь Бог за грехи конфликтами с близкими и родными людьми. Внутри семьи моей не чувствуется любовь и умиротворение. Взываю к тебе и молю о счастье для моей семьи. Иоанн Богослов, спаси нас от злых сил и искушений, ссор и разногласий. Пусть наша семья снова обретет гармонию и благодать! Обратись к Господу Богу от лица моего, попроси о защите и милосердии для семьи нашей. Аминь».

Источник: Пронедра