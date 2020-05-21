Работа в Бердске: электрогазосварщик на зарплату в 45 тыс.рублей и еще 82 вакансии

Вакансии работодателей Бердска через Центр занятости населения на 21 мая 2020 года. Выбери свою!

Вакансии работодателей Бердска через Центр занятости населения на 21 мая 2020 года Информация о вакансиях на 21 мая 2020 г. Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Мастер, производство растворов, бетонов ООО «Астра Групп» от 35000

до 35000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru Механик по ремонту оборудования, ремонт и обслуживание строительного оборудования ООО «Астра Групп» от 40000

8(913) 9131774

astaplus@mail.ru Бухгалтер Административно-техническая инспекция города Бердска от 15163

до 15163 8(38341) 20058

ati@berdskadm.ru Ученик Плавильщик металла и сплавов, плавильщик чёрных и цветных металлов Центр Технолит, ООО от 25000

до 35000 8(913) 9245975

Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15200

до 15200 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru Плотник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165

до 15165 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200

8(903) 9029323 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Слесарь-сантехник ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312

до 19312 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323 Водитель автомобиля, кат. d Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 22000

до 28000 8(38341) 52139

Слесарь-сантехник ООО «УК «Маг-Сервис» от 18000

до 18000 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru Бухгалтер Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 15163

до 15163 8(38341) 27002, 8(38341) 21035

ksp.berdsk@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела УЖКХ, МКУ от 36000

8(38341) 40011

fettereg@ngs.ru Дворник ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163

до 15163 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru Бухгалтер, в единственном лице ООО «УК «Маг-Сервис» от 20000

до 20000 8(913) 7905545

Слесарь-ремонтник Птицефабрика Бердская ООО от 28000

до 28000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Лаборант Птицефабрика Бердская ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Уборщик производственных и служебных помещений ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163

8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru Инспектор, ксп города бердска (бюджет) Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 22000

до 27000 8(38341) 27002, 8(38341) 21035

ksp.berdsk@mail.ru Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Сибирский стандарт УК,ООО от 15163

до 25000 8(38341) 49060

Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 27500

до 32500 8(913) 9391711

personal@solos.ru Фельдшер ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 22078

до 22500 8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Врач-акушер-гинеколог Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 30000

8(38341) 51138

kashina-00@mail.ru Бухгалтер (средней квалификации), бухгалтер материальной группы ООО «Астра Групп» от 25000

до 25000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru Водитель автомобиля, категория с, е АСТА дор,ООО от 25000

до 35000 8(38341) 58056 Дизайнер компьютерной графики Природа-С,ООО от 15200

8(993) 0249380

zdravo-b@mail.ru Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500

до 15500 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Секретарь руководителя ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 19557

до 20000 8(38341) 24786

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163

8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru Ученик Продавец непродовольственных товаров, автозапчасти ИП Гашников Александр Владимирович от 15163

до 30000 8(913) 3869911 Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Диамант-НСК ООО от 20000

до 25000 8(913) 4750116

diamantnsk1@gmail.com Грузчик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15170

8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 18000

до 18000 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Кладовщик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 18000 8(38341) 20475

Электрогазосварщик ООО «Строитель» от 16000

до 45000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000

до 20000 8(38341) 49393

kadrovik.madou21@mail.ru Швея ООО «Ис компани» от 15163

8(913) 7233798

lenasarazova@gmail.com Разнорабочий ООО «Строитель» от 20000

до 30000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000

до 40000 8(913) 9653395

Швея, пошив детских игрушек ООО «Фетров» от 21000

до 25000 8(913) 7376272

fetrov.ooo@mail.ru Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО «СДР» от 15163

до 25000 8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000

до 18000 8(38341) 58107 доб. 127

Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000

до 40000 8(983) 0516699

Pekin-siti@yandex.ru Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Изготовитель наружной рекламы ООО «СДР» от 15163

8(913) 7430735

dirsibdr@list.ru Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099

Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000

до 25000 8(923) 1004099

andreichuk@bk.ru Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000

до 18000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000

до 40000 8(953) 7931127, 8(952) 9325958

Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Разрубщик мяса ИП Горчак Петр Васильевич от 20000

до 20000 8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000

до 23000 8(38341) 29623

Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000

до 16000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000

до 20000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Дояр ИП Горчак Петр Васильевич от 15163

8(913) 0135385

timokhin_eduard@mail.ru Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15163

до 15163 8(38341) 57955

ehkspress-servis@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Кухонный рабочий Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163

до 15163 8(38341) 43312

Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров ООО «Белокаменный» от 25000

до 30000 8(38341) 60996, 8(38341) 60810

po_kr@mail.ru Уборщик территорий МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 16000

8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163

до 18000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

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