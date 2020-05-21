21.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Работа в Бердске: электрогазосварщик на зарплату в 45 тыс.рублей и еще 82 вакансии

17:26 21.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Вакансии работодателей Бердска через Центр занятости населения на 21 мая 2020 года. Выбери свою!

Работа в Бердске: электрогазосварщик на зарплату в 45 тыс.рублей и еще 82 вакансии
Вакансии работодателей Бердска через Центр занятости населения на 21 мая 2020 года
Информация о вакансиях на 21 мая 2020 г.
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Мастер, производство растворов, бетонов ООО «Астра Групп» от 35000
до 35000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Механик по ремонту оборудования, ремонт и обслуживание  строительного оборудования ООО «Астра Групп» от 40000
до 40000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Бухгалтер Административно-техническая инспекция города Бердска от 15163
до 15163		 8(38341) 20058
ati@berdskadm.ru
Ученик Плавильщик металла и сплавов, плавильщик чёрных и цветных металлов Центр Технолит, ООО от 25000
до 35000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15200
до 15200		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Плотник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165
до 15165		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-сантехник ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312
до 19312		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Водитель автомобиля, кат. d Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 22000
до 28000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО «УК «Маг-Сервис» от 18000
до 18000		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Бухгалтер Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 15163
до 15163		 8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела УЖКХ, МКУ от 36000
до 38500		 8(38341) 40011
fettereg@ngs.ru
Дворник ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163
до 15163		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Бухгалтер, в единственном лице ООО «УК «Маг-Сервис» от 20000
до 20000		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Слесарь-ремонтник Птицефабрика Бердская ООО от 28000
до 28000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант Птицефабрика Бердская ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163
до 15163		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Инспектор, ксп города бердска (бюджет) Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 22000
до 27000		 8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Сибирский стандарт УК,ООО от 15163
до 25000		 8(38341) 49060
info@sibstandart.ru
Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 27500
до 32500		 8(913) 9391711
personal@solos.ru
Фельдшер ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 22078
до 22500		 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-акушер-гинеколог Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
Бухгалтер (средней квалификации), бухгалтер  материальной группы ООО «Астра Групп» от 25000
до 25000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Водитель автомобиля, категория с, е АСТА дор,ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 58056
Дизайнер компьютерной графики Природа-С,ООО от 15200
до 25000		 8(993) 0249380
zdravo-b@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Бердский кирпичный завод, ООО от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Секретарь руководителя ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 19557
до 20000		 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам «Совкомбанк» ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Ученик Продавец непродовольственных товаров, автозапчасти ИП Гашников Александр Владимирович от 15163
до 30000		 8(913) 3869911
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс Диамант-НСК ООО от 20000
до 25000		 8(913) 4750116
diamantnsk1@gmail.com
Грузчик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15170
до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО УК «Прогресс» от 18000
до 18000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 18000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Электрогазосварщик ООО «Строитель» от 16000
до 45000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Специалист по кадрам Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ от 20000
до 20000		 8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
Швея ООО «Ис компани» от 15163
до 20000		 8(913) 7233798
lenasarazova@gmail.com
Разнорабочий ООО «Строитель» от 20000
до 30000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000
до 40000		 8(913) 9653395
biznes-ochrana@yandex.ru
Швея, пошив детских игрушек ООО «Фетров» от 21000
до 25000		 8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Насыпщик цемента ООО ПК «Кристалл» от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам ООО «СДР» от 15163
до 25000		 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000
до 18000		 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000
до 40000		 8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
Электрогазосварщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Изготовитель наружной рекламы ООО «СДР» от 15163
до 25000		 8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Повар, -продавец продовольственных товаров ООО «Бердск ДД» от 18000
до 25000		 8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
Лаборант по физико-механическим испытаниям ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000
до 18000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели ООО «Фаворит» от 20000
до 40000		 8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
Бункеровщик ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Разрубщик мяса ИП Горчак Петр Васильевич от 20000
до 20000		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана ООО ПК «Кристалл» от 23000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант химического анализа ООО ПК «Кристалл» от 16000
до 16000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов ООО ПК «Кристалл» от 20000
до 20000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Дояр ИП Горчак Петр Васильевич от 15163
до 30000		 8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
Водитель автомобиля, кат. d СВ-Автолайн,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров ООО «Белокаменный» от 25000
до 30000		 8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
Уборщик территорий МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Повар 4 разряда Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ от 16000
до 18000		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия АО «Бердский хлебокомбинат» от 15163
до 18000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нашли работу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПоддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся 12
18:01 21-05-2020
Поддержать тех, у кого нет еды и денег на лекарства на самоизоляции: «Курьер. Среда. Бердск» и волонтер Вадим Назимов просят помочь нуждающимся
БердскОтключат горячую воду от котельных "Вега" и "ТГК" с 15.00 в центре Бердска 24 мая
18:00 21-05-2020
Отключат горячую воду от котельных
БердскЗаменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска 6
17:46 21-05-2020
Заменят «могильные» оградки на 1 млн руб. из-за ошибок подрядчика на ул. Герцена, Комсомольская и Ленина Бердска
Обработка: Грабят под маской дезинфекции пенсионеров в России. Не открывайте двери чужим!
17:45 21-05-2020
Обработка: Грабят под маской дезинфекции пенсионеров в России. Не открывайте двери чужим!
БердскФотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer-sreda.ru 1
17:43 21-05-2020
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» на сайте kurer-sreda.ru
5 млн больных COVID-19 на планете Земля! Кто выживет?
17:42 21-05-2020
5 млн больных COVID-19 на планете Земля! Кто выживет?
БердскПробки на ул. Горького при выезде на трассу Р-256 ликвидирует новая транспортная развязка у вокзала в Бердске 13
17:42 21-05-2020
Пробки на ул. Горького при выезде на трассу Р-256 ликвидирует новая транспортная развязка у вокзала в Бердске
Бердск"Мы не вылетели из БКД": Отремонтируют за 150 млн руб. ул. Черемушную и Боровую в Бердске 3
17:37 21-05-2020
БердскКак «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками 10
17:36 21-05-2020
Как «Вовка в тридевятом царстве» отремонтировали асфальт возле соцзащиты Бердска. Жители ломают ноги и объезжают за три метра с колясками
С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23-летняя Кадижа Сель Кхан
17:34 21-05-2020
С помощью акне стала моделью и начала зарабатывать 23-летняя Кадижа Сель Кхан