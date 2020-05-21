Работа в Бердске: электрогазосварщик на зарплату в 45 тыс.рублей и еще 82 вакансии

|Информация о вакансиях на 21 мая 2020 г.
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Мастер, производство растворов, бетонов
|ООО «Астра Групп»
|от 35000
до 35000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Механик по ремонту оборудования, ремонт и обслуживание строительного оборудования
|ООО «Астра Групп»
|от 40000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Бухгалтер
|Административно-техническая инспекция города Бердска
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20058
ati@berdskadm.ru
|Ученик Плавильщик металла и сплавов, плавильщик чёрных и цветных металлов
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
до 35000
|8(913) 9245975
|Мойщик посуды
|ООО «НОТИС»
|от 15200
до 15200
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Плотник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15165
до 15165
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Дворник
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
|8(903) 9029323
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-сантехник
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 19312
до 19312
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Оператор заправочных станций
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
до 15200
|8(903) 9029323
|Водитель автомобиля, кат. d
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 22000
до 28000
|8(38341) 52139
|Слесарь-сантехник
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 18000
до 18000
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Бухгалтер
|Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска
|от 15163
до 15163
|8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела
|УЖКХ, МКУ
|от 36000
|8(38341) 40011
fettereg@ngs.ru
|Дворник
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 15163
до 15163
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Бухгалтер, в единственном лице
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 20000
до 20000
|8(913) 7905545
|Слесарь-ремонтник
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 28000
до 28000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Лаборант
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 15163
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Инспектор, ксп города бердска (бюджет)
|Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска
|от 22000
до 27000
|8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|Сибирский стандарт УК,ООО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 49060
|Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик
|ПГС-К,ООО
|от 27500
до 32500
|8(913) 9391711
personal@solos.ru
|Фельдшер
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|от 22078
до 22500
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-акушер-гинеколог
|Биотерапия НКЦ ОиН, ООО
|от 30000
|8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
|Бухгалтер (средней квалификации), бухгалтер материальной группы
|ООО «Астра Групп»
|от 25000
до 25000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Водитель автомобиля, категория с, е
|АСТА дор,ООО
|от 25000
до 35000
|8(38341) 58056
|Дизайнер компьютерной графики
|Природа-С,ООО
|от 15200
|8(993) 0249380
zdravo-b@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Секретарь руководителя
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|от 19557
до 20000
|8(38341) 24786
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|«Совкомбанк» ПАО
|от 15163
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Ученик Продавец непродовольственных товаров, автозапчасти
|ИП Гашников Александр Владимирович
|от 15163
до 30000
|8(913) 3869911
|Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс
|Диамант-НСК ООО
|от 20000
до 25000
|8(913) 4750116
diamantnsk1@gmail.com
|Грузчик
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15170
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ООО УК «Прогресс»
|от 18000
до 18000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 18000
|8(38341) 20475
|Электрогазосварщик
|ООО «Строитель»
|от 16000
до 45000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Специалист по кадрам
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 49393
kadrovik.madou21@mail.ru
|Швея
|ООО «Ис компани»
|от 15163
|8(913) 7233798
lenasarazova@gmail.com
|Разнорабочий
|ООО «Строитель»
|от 20000
до 30000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Охранник, лицензированный, 4-6 разряд
|ООО «Бизнес-охрана»
|от 25000
до 40000
|8(913) 9653395
|Швея, пошив детских игрушек
|ООО «Фетров»
|от 21000
до 25000
|8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
|Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Насыпщик цемента
|ООО ПК «Кристалл»
|от 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам
|ООО «СДР»
|от 15163
до 25000
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Лаборант-микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 18000
до 18000
|8(38341) 58107 доб. 127
|Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь
|ИП Кравченко Сергей Сергеевич
|от 25000
до 40000
|8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Изготовитель наружной рекламы
|ООО «СДР»
|от 15163
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Грузчик
|Швейные технологии,ООО
|от 18000
до 18000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели
|ООО «Фаворит»
|от 20000
до 40000
|8(953) 7931127, 8(952) 9325958
|Бункеровщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Разрубщик мяса
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 20000
до 20000
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|8(38341) 29623
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Дояр
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 15163
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|СВ-Автолайн,ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кухонный рабочий
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
|Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров
|ООО «Белокаменный»
|от 25000
до 30000
|8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
|Уборщик территорий
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Повар 4 разряда
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 16000
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 18000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Работа в Бердске: электрогазосварщик на зарплату в 45 тыс.рублей и еще 82 вакансии
17:26 21.05.2020
Вакансии работодателей Бердска через Центр занятости населения на 21 мая 2020 года. Выбери свою!
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От редакции
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