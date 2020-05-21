ЕГЭ-2020 начнется 29 июня, заявил Путин. И в Бердске

Президент назвал сроки сдачи Единого госэкзамена для российских выпускников. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов.

Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ

Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, заявил Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции вечером 21 мая проводит совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает сайт Кремля.

Дословно

В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11-й класс. И хотел бы отдельно остановиться на вопросе, который сейчас волнует выпускников и родителей, а именно – что будет с Единым государственным экзаменом.

Не скрою, на этот счёт поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось полностью его отменить.

Что считаю важным подчеркнуть. За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, а их было много, мы об этом знаем хорошо, все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила установлены в рамках этих экзаменов понятные, справедливые, на мой взгляд, достаточно удобные.

Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей – зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года.

Рассчитываю, что учёба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени. Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года.

И ещё. Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.