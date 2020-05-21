Путин: Отсрочку по призыву в армию получат поступающие в вузы выпускники школ в 2020 году

По словам президента, с Минобороны об этом уже договорились.

В России отложат военный призыв для поступающих в вузы в этом году, заявил Путин

Военный призыв для выпускников школ в этом году будет отложен, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал он на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции вечером 21 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», коронавирус обеспечил отсрочку школьникам, в том числе из Бердска. Минобороны в весеннюю кампанию не станет призывать выпускников 11-х классов. Они отправятся в армию осенью 2020 года. Студентов тоже призовут после экзаменов.

Министерство обороны освободило от весеннего призыва 15 тыс. российских школьников, отметивших 18-летие. Генштаб разрешил ввести для них «карантинные каникулы», во время которых появляется возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. Об этом на совещании с военными комиссарами субъектов РФ заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В числе 650 тыс. призывников оказались школьники призывного возраста, получившие повестки в марте — до обострения ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. Из-за переноса ЕГЭ ребята могли отправиться в армию, не закончив школу. Это послужило поводом для обращения Национального родительского комитета к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, и Минобороны дало таким учащимся отсрочку до осени.

Военное ведомство позаботилось и о других призывниках, студенты последних курсов колледжей и вузов будут вызваны в военкоматы уже после выпускных экзаменов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за распространения коронавирусной инфекции призывная комиссия в Бердске начала свою работу 12 мая.

— Для города план установлен около 70 человек. 500 человек будет вызвано на заседание медицинской комиссии городской призывной комиссии. В первую очередь будут вызваны те призывники, которые не имеют права на отсрочку. По каждому призывнику будет принято решение и они будут направлены на областной сборный пункт, — подчеркнул бердский военком Андрей Копачев.

Администрация Бердска закупила маски для будущих призывников. Перед тем как пойти на медкомиссию, им выдадут маску, измерят температуру, обработают руки антисептиком. Медперсонал также обеспечат средствами защиты.

Перед отправкой в армию бердским призывникам выдадут средства защиты. Поедут они на сборный пункт в обработанном транспорте. На областных сборных пунктах всем будущим военным проведут тест на коронавирус.