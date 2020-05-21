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Как посчитать всех россиян против мошенников и ради налогов, придумала Госдума

19:19 21.05.2020 Фото: ГД
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Новый ресурс будет содержать базовые данные россиян: ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие.

Как посчитать всех россиян против мошенников и ради налогов, придумала Госдума
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о роccиянах

Госдума приняла закон о создании единого информационного ресурса со сведениями о населении России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Данный ресурс будет содержать базовые данные россиян: ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение и другие.

Оператором данного информресурса выступит Федеральная налоговая служба (ФНС), которая будет основываться как на своей информации, так и на данных МВД, Минобороны и Минобрнауки. Ответственность за защиту данных россиян также будет лежать на ФНС.

«Создание федерального ресурса о населении позволит обеспечить повышение эффективности борьбы с правонарушениями, сокращение числа мошеннических действий при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, повышение собираемости платежей в бюджеты бюджетной системы России», — подчеркнули авторы закона в пояснительной записке.

Закон должен начать действовать с 1 января 2022 года, некоторые положения вступят в силу спустя два и три года. Более того, предусмотрен переходный период до конца 2025 года.

Изначально законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством России.

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