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Удваивает до 6752 рубля пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 года Госдума

19:26 21.05.2020 Фото: pixabay.com
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Поправками в закон также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Удваивает до 6752 рубля пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 года Госдума
Минимальный размер выплаты на ребенка до полутора лет теперь составит 6 752 рубля
Сюжет: Все пособия Путина
Удваивает до 6752 рубля пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 года Госдума

Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, РоссииУдваивает до 6752 рубля пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 года ГосдумаЕщё 90 новостей

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Соответствующую поправку поддержала Госдума в четверг в ходе второго чтения правительственного законопроекта о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.

Поправка была внесена группой парламентариев от «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке, добавил глава государства.

Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Поправки вносятся в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», сейчас в ней прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1, 5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Эти суммы ежегодно индексируются с 2007 года, размер индексации прописывается в бюджете на следующий год. Так, с 1 февраля 2020 года ежемесячное минимальное пособие на первого ребенка составляет 3 375,77 рубля, на второго и последующих детей — 6 751,54 рубля.

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