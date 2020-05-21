Получат аттестаты до 15 июня российские выпускники. И в Бердске

Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить. В 11-х сдавать ЕГЭ будут только те, кто собирается поступать в вузы, заявил глава Минпросвещения Кравцов.

Российские школьники получат аттестаты до 15 июня, заявил министр Кравцов на совещании с Путиным

Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня. Об этом заявил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, проведем аттестацию по текущим оценкам. Также по текущим оценкам пройдет государственная аттестация в одиннадцатых классах. Аттестаты будут выданы традиционно до 15 июня», — сказал Кравцов.

Министр напомнил, что выпускные экзамены в 9-х классах отменены, а Единый государственный экзамен предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, которые планируют поступать в вузы в текущем году.

«По поводу итоговой аттестации единственного государственного экзамена, здесь мы искали компромиссы, советовались с педагогическим сообществом, ректорами вузов, с коллегами из Минобрнауки, выверяли каждый шаг, старались максимально защитить права и интересы всех категорий учеников. Так, выпускные экзамены в девятых классах решено отменить. Проведем аттестацию по текущим оценкам. Так по текущим оценкам пройдет и государственная аттестация в 11 классах», — сказал он.

По словам министра, более 16,5 млн школьников и 2,5 млн студентов среднего профессионального образования были переведены 15 марта на домашнее обучение в связи с ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

«С 15 марта мы приняли решение перевести на домашнее обучение более 16,5 млн школьников и 2,5 млн студентов среднего профессионального образования», — сказал он.

Как отметил Кравцов, более 234 тыс. российских школьников и 20 тыс. учителей обеспечены компьютерами для дистанционного обучения.