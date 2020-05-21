Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов

Сейчас наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.

В России предложили массово сажать за серые зарплаты

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Артамонов предложил «привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат».

Как пояснил парламентарий журналистам, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.