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Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов

20:21 21.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.

Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов
В России предложили массово сажать за серые зарплаты

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Артамонов предложил «привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат».

Как пояснил парламентарий журналистам, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.

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От редакции

Вам платят в конверте?

Covid-19, 21 мая 2020 21:20
А вы поднимите "белую", для начала, а то ваши ненасытные и кровожадные существа готовы всех пересажать за копейки! Это вас надо сажать за тотальную коррупцию, за награбленные у народа средства, за жирные рожи, не влазящие в экран!
Аноним, 21 мая 2020 21:50
поддерживаю!
А еще бы ответственность для людей получающих серую и черную зарплату: ведь это уход от налогов!
В штатах это очень серьезное преступление...

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