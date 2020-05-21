Как поможет бизнесу и россиянам в коронавирус государство? Новые меры поддержки утверждает Госдума

Законопроект предусматривает в том числе увеличение минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих, поддержку туристической отрасли, арендаторов и самозанятых, отсрочку штрафов для предпринимателей.

Поддержан новый пакет мер по противодействию коронавирусной инфекции

Государственная Дума 21 мая приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Он был инициирован правительством РФ.

«Все меры поддержки, озвученные президентом, депутаты считают эффективными и ни у кого не вызывает сомнения, что их надо принимать», — говорил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.

Увеличение детских пособий для неработающих

Законопроектом предусматривается единый размер пособия по уходу на ребенком для неработающих граждан. Пособие будет выплачиваться на каждого ребенка, вне зависимости от очередности рождения, и составит 6 752 рубля. В настоящее время на законодательном уровне он составляет 1 500 рублей, но по факту с учетом всех индексаций на первого ребенка выплачивается 3 375 рублей в месяц, на второго и последующих пособие выше. С инициативой увеличения пособия выступил Президент РФ Владимир Путин.

Поддержка арендаторов

Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя. Ранее вопрос поддержки арендаторов детально обсуждался на совещании у Председателя ГД.

Право на расторжение договоров получат не все арендаторы, у которых снизился доход, а только субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. Кроме того, право арендатора в одностороннем порядке расторгать договор аренды будет не безусловным, а оно должно быть связано с тем, что арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано. Также был уточнен перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под действие данного закона.

Поддержка самозанятых

Самозанятые граждане получают налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей), который можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Капитал можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года. Ранее о необходимости поддержки самозанятых заявил Президент РФ Владимир Путин.

Поддержка МСП

Предлагается дать право субъектам МСП на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Ранее было принято решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и государственное имущество. Как подчеркнул Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, законопроектом решается вопрос предоставления государством отсрочки, что очень важно для поддержки бизнеса.

Поддержка туристов

Правительство сможет уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, а также устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице.

В законопроекте прописывается право Правительства принимать решение о приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления туристам обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта.

Кроме того, граждане смогут получить сертификат, который гарантирует аналогичное путешествие в будущем. При этом если турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку, а также проценты за пользование ими.

Развитие телемедицины

Правительство наделяется полномочием по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Увеличение производства антисептиков

В случаях и порядке, установленных Правительством, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, могут быть направлены на переработку и дальнейшее использование для производства дезинфицирующих средств.

Возможность переноса экзаменов

Правительство наделяется правом менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы. При этом предусматривается, что к числу таких особенностей будет отнесена возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования.

Увеличение сроков уплаты штрафов для бизнеса

Предполагается дать возможность субъектам малого и среднего предпринимательства уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

Упрощение проведения общих собраний жильцов

Предусматривается возможность установления особенностей проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования и очно-заочного голосования, в том числе в целях исключения физического контакта между гражданами.