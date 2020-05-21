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Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России

21:39 21.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Некоторые родители должны подать заявление лично в МФЦ или Пенсионный фонд — прийти ногами.

Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России
Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России

Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, РоссииУдваивает до 6752 рубля пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 года ГосдумаЕщё 90 новостей

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет в коронавирус от президента Путина в Бердске. Заявление может написать как мама, так и папа до 1 октября 2020 года. Деньги начнут выплачиваться с 1 июня. Заявления принимаются через единый портал госуслуг, МФЦ, по записи через Пенсионный фонд.
Некоторые горожане должны подать заявление лично.

— Это опекуны и усыновители детей, у данной категории граждан не пройдет проверка на портале госуслуг, так они не являются родителями. Они должны в МФЦ или Пенсионный фонд предоставить постановление администрации об установлении опеке, что они являются опекунами, паспорт, свидетельство о рождении детей. Обратиться с заявлением лично должны и родители, дети которых были рождены в другом государстве, но являющиеся гражданами Российской федерации,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова.

Эти граждане в обязательном порядке должны обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ.

Важно

Подать лично заявление в МФЦ или Пенсионный фонд должны опекуны, усыновители и родители родившие детей в другом государстве. Заявления принимаются до 1 октября.

При подаче заявления кроме документов родителя и ребенка, для заполнения необходим страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, как на ребенка, так и на родителей.

Сейчас Пенсионный фонд работает по предварительной записи, для оформления СНИЛС можно позвонить по телефонам: 2-63-97, 2-63-98, для подачи заявлений по номеру 2-63-95. Также записаться на прием можно через сайт Пенсионного фонда.

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