21.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным

20:48 21.05.2020 Фото: Кремлин.ру
2 1

По его словам, никакое дистанционное обучение не заменит живого общения учителя и ученика, творческой и командной среды учебных заведений.

Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным
Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное провокацией

Слухи о том, что дистанционное образование заменит или вытеснит собой традиционное, можно воспринимать как провокацию, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию — тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество», — сказал Путин 21 мая на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По его словам, никакое дистанционное обучение не заменит живого общения учителя и ученика, творческой и командной среды учебных заведений.

Дословно

-«Цифра», телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это всё хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество. Говорил об этом в Послании текущего года, в том числе приняли тогда решение о специальных федеральных доплатах в пять тысяч рублей в месяц для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнёт действовать с начала нового учебного года.

Хотел бы также сказать, что направил в Государственную Думу поправки в закон «Об образовании». Их смысл – укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Лучше ходить в школу на уроки, чем дома?

Аноним, 21 мая 2020 21:30
Этот же дяденька говорил когда-то, что при нём повышения пенсионного возраста не будет.
Но это, возможно, доказывает систему двойников-тройников того первого путина: то, что обещал первый, не обязан выполнять последующий.
Гость, 21 мая 2020 21:55
Я обещаю обещать обещенное. Это трепло уже достало.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР
22:02 21-05-2020
Убила украинского силовика и ранила двоих при уничтожении огневой позиции в Донбассе милиция ЛНР
БердскВ какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске
21:44 21-05-2020
В какие дни будут сдавать ЕГЭ-2020 по всем предметам. И в Бердске
БердскВыплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России
21:39 21-05-2020
Выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет кто не получит через Госуслуги в Бердске, Новосибирске, России
Курс рубля взлетел: доллар опустился ниже 71, евро упал до 78 рублей
21:31 21-05-2020
Курс рубля взлетел: доллар опустился ниже 71, евро упал до 78 рублей
Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области
21:24 21-05-2020
Не заплатили за работу с коронавирусными пациентами медикам скорой помощи райбольницы в Новосибирской области
БердскОпроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области
21:09 21-05-2020
Опроверг закрытие на карантин отделений скорой помощи из-за заражения медиков COVID-19 минздрав Новосибирской области
Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным 2
20:48 21-05-2020
Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным
Как поможет бизнесу и россиянам в коронавирус государство? Новые меры поддержки утверждает Госдума
20:39 21-05-2020
Как поможет бизнесу и россиянам в коронавирус государство? Новые меры поддержки утверждает Госдума
БердскБольной короновирусом дышит в затылок: С ужасом заходит в магазины и транспорт и страшится заболеть жительница Бердска 2
20:30 21-05-2020
Больной короновирусом дышит в затылок: С ужасом заходит в магазины и транспорт и страшится заболеть жительница Бердска
Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов 2
20:21 21-05-2020
Сажать в тюрьму за серые зарплаты массово хочет сенатор Артамонов