Провокацией назвал Путин слухи о замене очного образования дистанционным

Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное провокацией

Слухи о том, что дистанционное образование заменит или вытеснит собой традиционное, можно воспринимать как провокацию, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию — тем более, что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество», — сказал Путин 21 мая на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По его словам, никакое дистанционное обучение не заменит живого общения учителя и ученика, творческой и командной среды учебных заведений.

Дословно

-«Цифра», телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это всё хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество. Говорил об этом в Послании текущего года, в том числе приняли тогда решение о специальных федеральных доплатах в пять тысяч рублей в месяц для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнёт действовать с начала нового учебного года.

Хотел бы также сказать, что направил в Государственную Думу поправки в закон «Об образовании». Их смысл – укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы.